Velika obljetnica Sandre Paović: Sportašica iskreno o invaliditetu, braku i novom projektu!

Teško je pronaći dovoljno epiteta kojima bismo opisali Sandru Paović. Hrabra, uporna, borbena, Zaljubljena u život... Aktualna godina za ovu parastolnotenisačicu itekako je značajna jer u njoj obilježava veliku obljetnicu. O čemu je riječ, ali i koje se nove uloge uhvatila, ispričala je našoj Jeleni Prpoš, koju je ugostila u svojem domu.

Točno deset godina prošlo je otkad je postala najbolja parastolnotenisačica na svijetu i osvojila medalju na Olimpijskim igrama u Riju. No toga se dana Sandra Paović sjeća kao da je bio jučer. Jer to zlato nije značilo samo sportsku pobjedu, već i onu životnu.

''Inače sportašima kada svira himna, jako često ih vidimo da plaču, ja sam se smijala jer sam bila toliko ponosna i sretna i zadovoljna. Prije svega veliki ponos jer nisam odustala i vjerovala sam u nemoguće'', priča nam Sandra.

Uz osmijeh Sandra je oduvijek išla kroz život. Čak i onda kad ju je stegao, kada je bilo toliko teško oporaviti se, vratiti se sportu. Od napora je znala, kaže, padati u nesvijest. No jednostavno nije dopustila da joj prometna nesreća koju je doživjela u naponu sportske snage, s 26 godina, uzme ono što najviše voli.

''Ako se nekome bilo nemoguće teško ustat, onda je to bilo meni. Kada su drugi vježbali sat ili dva i bili u istoj ili sličnoj situaciji, ja sam vježbala svaki dan 8 sati bez pauze 16 mjeseci. Mene su kao dijete zvali mala zvijer i morala sam opravdati tu reputaciju'', govori Sandra.

Nikad, kaže, nije gubila nadu i vjeru, a takav snažan karakter i pozitivan inat krasili su je još od djetinjstva.

''Jedna Vukovarka koja je prošla težak put, koja je kao mala prošla rat i izbjeglištvo i ljubav prema tenisu je bila nemoguća, nisam imala ništa, a samo sam hodala s tim reketom i tražila stolnoteniski stol''.

Sandrin žar i upornost može potvrditi i suprug Daniel. Njezin najveći životni oslonac, čovjek za kojeg je znala da je ljubav njezina života čim ga je ugledala.

''Kad sam našla prvi put hrabrosti da odem u stolnotenisku dvoranu, prvo što vidim je moj Daniel. To je moje drugo životno čudo, ja sam se odmah zaljubila i znala da ću se udat za njega''.

''Kad je Sandra ušla u dvoranu, vrijeme kao da je stalo. To je bila ljubav na prvi pogled. Nije nam lagano, svaki dan je novi izazov i svaki dan se ne osjećamo isto i teško je, ali opet život jetoliko lijep'', govori Daniel.

''Ona mene zove bager, ja nju buldožer, dobro se nadopunjujemo. Bager sam jer je dodatno guram. Koliko god se čini veliki fighter, ja joj još dajem dodatan vjetar u leđa'', dodaje Daniel.

No unatoč toj ljubavi i pogledima poput onih kao da su se tek upoznali, ovaj dvojac u stanju je zatomiti sve osjećaje kada se nađu jedan nasuprot drugomu za stolnoteniskim stolom.

Danas igraju tek rijetko, ali zato je Sandra nedavno odmjerila snage s ekipom iz Dinama. Postavši ambasadorica njihove zaklade Nema predaje, ponovno se uhvatila reketa. No prije svega ovaj angažman znači da će održati niz humanitarnih akcija, ali i motivacijskih govora mladim sportašima, ljudima koji prolaze isto ili slično te svima onima kojima jednostavno treba ohrabrenje.

''Zaklada i moja priča se savršeno slažu. I moja želja je da radimo dobre stvari, velike stvari i širimo pozitivu. Ja kroz svoju istinitu priču govorim ljudima da kada im je najteže da oni to mogu pobijediti, da moraju vjerovati u sebe. Ne smiju odustati, nekad ne znamo kakvi će biti rezultati, ali znaš da si dao sve od sebe i biti ponosan da si bio hrabar'', govori Sandra.

A dok se uskoro ne ostvari i još jedan veliki međunarodni projekt sa Sandrom u glavnoj ulozi, a sve pod motom Nema predaje Sandra nastavlja voljeti život. S godinama još samo snažnija, odvažnija, hrabrija, upornija i još s jačim sjajem u očima. Istina, i s kojim ožiljkom viška, ali on je tek podsjetnik na to da prave pobjednike čine najteže životne situacije.

