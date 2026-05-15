Prošla je pakao zbog bolesti o kojoj se rijetko govori, a sad je otkrila najljepšu moguću vijest

Dok danas blista na crvenom tepihu u Cannesu i s osmijehom pokazuje trudnički trbuh, životna priča Barbare Palvin skriva godine boli, borbu s endometriozom i put od djevojčice iz Budimpešte do jedne od najpoznatijih manekenki svijeta.

Victoria’s Secret anđelica Barbara Palvin ovih je dana na Filmskom festivalu u Cannesu pokazala trudnički trbuh i otkrila da sa suprugom Dylanom Sprouseom čeka prvo dijete.

Vijest je posebno odjeknula jer je slavna manekenka prošle godine prvi put javno progovorila o teškoj borbi s endometriozom, kroničnim ginekološkim stanjem koje ženama često otežava svakodnevni život, ali i trudnoću.

Barbara Palvin i Dylan Sprouse Foto: Profimedia

Barbara Palvin rođena je 8. listopada 1993. u Budimpešti, a modni svijet upoznao ju je još kao tinejdžericu. Otkrivena je sa samo 13 godina dok je šetala ulicama rodnog grada s majkom, nakon čega je vrlo brzo počela graditi međunarodnu karijeru. Već kao mlada djevojka krasila je naslovnice Voguea, Ellea i Harper’s Bazaara, a modnim pistama hodala za Pradu, Chanel, Louis Vuitton i brojne druge luksuzne kuće.

Svjetsku popularnost stekla je kao zaštitno lice Victoria’s Secreta, a 2019. postala je prva Mađarica koja je službeno dobila status Victoria’s Secret Angel. Javnost ju je zavoljela zbog prirodnog izgleda i činjenice da nikada nije odgovarala klasičnim ultra mršavim standardima modne industrije, zbog čega su je mnogi smatrali simbolom novog vala body positivity pokreta.

Osim uspješne karijere, veliku pažnju javnosti privukla je i njezina ljubavna priča s američkim glumcem Dylanom Sprouseom, zvijezdom Disneyjeve serije ''Suite Life of Zack & Cody''. Upoznali su se 2017. godine, a vezu su započeli godinu kasnije. Njihova romansa ubrzo je postala jedna od omiljenih celebrity ljubavnih priča jer su obožavatelji često isticali koliko djeluju opušteno i zaljubljeno. Zaručili su se 2022., a godinu kasnije vjenčali u Mađarskoj, u intimnoj ceremoniji koja je spojila glamur i tradicionalne mađarske običaje.

I dok je izvana djelovalo da Barbara živi savršen život, iza kamera je prolazila kroz ozbiljne zdravstvene probleme. U ljeto 2025. prvi je put javno progovorila o borbi s endometriozom. Otkrila je da je godinama trpjela snažne bolove, iscrpljenost, obilna i neredovita krvarenja te neprospavane noći provedene na podu kupaonice. Dugo je mislila da su takvi simptomi normalni, zbog čega dijagnoza nije postavljena na vrijeme.

Nakon odlaska specijalistu, liječnici su joj dijagnosticirali endometriozu te preporučili operaciju. Barbara je potom prošla laparoskopski zahvat, a kasnije je priznala da joj se život nakon operacije potpuno promijenio. U intervjuima je rekla kako je razlika bila kao dan i noć te da je prvi put nakon dugo vremena mogla normalno funkcionirati bez konstantne boli.

Posebno je naglašavala koliko joj je tijekom oporavka značila podrška supruga Dylana Sprousea, koji je bio uz nju tijekom cijelog procesa liječenja. Svojom pričom Barbara je željela podići svijest o endometriozi, bolesti koja pogađa milijune žena diljem svijeta, ali se često otkrije tek nakon godina patnje.

Zato je njezina trudnoća danas za mnoge simbol sretne pobjede nakon teškog razdoblja. Na crvenom tepihu u Cannesu blistala je u svijetloplavoj haljini kojom je ponosno istaknula trudnički trbuh, a ubrzo nakon toga ona i Dylan objavili su zajedničke fotografije i potvrdili da čekaju prvo dijete.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



