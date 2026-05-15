Zašto je Nikolina Pišek zaustavila promet usred Zagreba?

Voditeljica Nikolina Pišek još je jednom pokazala veliko srce i pritom uputila važan apel svojim pratiteljima.

Voditeljica Nikolina Pišek na društvenim je mrežama podijelila trenutak koji je raznježio njezine pratitelje, ali i poslao važnu poruku o brizi za životinje.

Naime, Nikolina je u zagrebačkom Vrapču primijetila ježa nasred ceste pa je nakratko zaustavila promet kako bi ga sklonila na sigurno. Cijeli je trenutak podijelila na Instagramu, gdje je otkrila da reakcije vozača nisu bile oduševljene, no smatra da je vrijedilo.

''Ovog smo ježonju spasili s ceste u Vrapču. Zaustavili promet, malo su nam trubili i negodovali, ali jež je koliko-toliko na sigurnom'', napisala je Nikolina uz objavu.

Voditeljica je potom iskoristila priliku kako bi upozorila pratitelje da su ježevi posebno ugroženi upravo u ovo doba godine.

''Svibanj je sezona parenja, ježevi su jako aktivni i dosta ih je za vidjeti na cestama, a puno ih i strada. Zaustavite se, prebacite ih na sigurno, jer negdje ih u nekoj jazbinici zacijelo čekaju bebe. A one bez njih ne mogu'', poručila je.

Njezina objava ubrzo je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja, koji su pohvalili njezin plemenit čin i brigu za životinje.

