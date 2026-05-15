Naša pjevačica o odluci da se okrene čistoći: ''Nisam razmišljala što će reći partner...''

Splitska pjevačica Albina Grčić posljednjih mjeseci sve otvorenije govori o svojoj vjeri i životnim promjenama koje su je udaljile od klasične estradne scene, a sada je podijelila i dirljivo svjedočanstvo o obraćenju, ozdravljenju i iskustvu iz Međugorja za koje kaže da joj je zauvijek promijenilo život.

Pjevačica Albina Grčić, koja se posljednjih godina posvetila životu u vjeri i duhovnoj glazbi, večeras nastupa na velikom koncertu ''Progledaj srcem'' u zagrebačkoj Areni.

Tim je povodom otvoreno progovorila o svom obraćenju, zdravstvenom ozdravljenju i iskustvu koje joj je, kako kaže, potpuno promijenilo život.

''Nikada nisam sumnjala da je Bog tu, ali sam dugo bila pasivna u vjeri'', rekla je Albina u razgovoru za Bitno.net, prisjećajući se razdoblja nakon uspjeha na showu The Voice i nastupa na Eurosongu.

Iako joj je glazbena karijera donosila popularnost i uspjeh, s vremenom je počela osjećati unutarnju prazninu te je shvatila da ne želi život temeljen isključivo na estradi i kompromisima. Posebno težak trenutak bila je dijagnoza zbog koje su joj liječnici rekli da možda neće moći imati djecu.

''Svake večeri molila sam tri Zdravomarije'', prisjetila se Albina.

Godinu dana kasnije liječnici su, tvrdi, ostali zatečeni poboljšanjem njezina zdravstvenog stanja.

''Pitala sam može li medicinski objasniti poboljšanje. Rekao je: ‘Ne mogu. Ovo nisam vidio u svojoj medicinskoj karijeri’'', ispričala je.

Veliku duhovnu prekretnicu doživjela je kroz zajednicu Veritas Aeterna, gdje je, kako kaže, počela ozbiljnije promišljati o vjeri, svetoj misi i dubljem smislu života.

Ključni trenutak dogodio se tijekom hodočašća u Međugorje. Albina je otkrila da je tijekom prve ispovijedi ondje izašla ljutita jer joj se činilo da je svećenik prema njoj bio prestrog. Dvije godine kasnije ponovno je završila kod istog svećenika, ovoga puta na hodočašću s molitvenom zajednicom.

''Na kraju ispovijedi položio je svoje ruke na mene i molio. Osjetila sam kako nešto prolazi kroz moje tijelo i počela sam nekontrolirano plakati. Znala sam da me tada, preko svećeničkih ruku, dotaknuo Isus'', posvjedočila je.

Opisala je kako je nakon tog trenutka cijeli dan plakala i molila s velikim žarom, a molitva joj više nije predstavljala napor nego milost. Vjeruje da ju je Bog tada oslobodio grijeha zbog kojeg se ranije bunila i ljutila.

Nakon tog iskustva donijela je odluku za život u čistoći i potpuno promijenila pogled na život.

''Nisam se htjela više hraniti nečim što mi, premda je finog okusa, zapravo škodi. Nisam razmišljala o posljedicama ni što će reći partner, to je bila moja odluka'', rekla je Albina, dodajući kako nije razmišljala o tome što će reći drugi ni kakve će posljedice njezina odluka imati.

Danas kaže da je pronašla ono što je godinama tražila.

''Pronašla sam mir, utočište i ono što sam cijelo vrijeme tražila, a nisam ni znala da tražim'', zaključila je.

