Tko je zvijezda ove napete krimi-serije? Gledali smo je u nagrađivanom hrvatskom filmu

Dansko-srpska glumica posljednjih godina jedno je od prepoznatljivijih lica skandinavskih krimi-serija, a posebno se istaknula mračnim i psihološki zahtjevnim ulogama. Hrvatska publika pamti je i iz domaćeg filma koji je osvojio prestižnu nagradu u Cannesu.

Glumica Danica Ćurčić jedna je od glavnih zvijezda nove sezone hit-serije ''The Chestnut Man'', koja je posljednjih dana ponovno privukla pažnju ljubitelja nordijskog noira.

Nastavak pod nazivom ''Hide and Seek'' donosi novi jezivi slučaj, još mračniju atmosferu, a Danica u seriji utjelovljuje Naiju Thulin, odlučnu kopenhašku detektivku.

A tko je ova glumica?

Ova dansko-srpska glumica rođena je u Beogradu 1985. godine, no još kao dijete preselila se s obitelji u Dansku, gdje je kasnije završila prestižnu Dansku nacionalnu školu glume i započela uspješnu karijeru. Prema IMDb-u, diplomirala je 2012. godine, nakon čega je odmah postala članica ansambla Kraljevskog danskog kazališta.

Već na samom početku karijere privukla je pažnju kritike i publike. Za naslovnu ulogu u predstavi ''Lulu'' bila je nominirana za prestižnu dansku kazališnu nagradu Reumert za najbolju glumicu, dok je 2014. godine proglašena jednom od europskih zvijezda u usponu na Berlinaleu zahvaljujući ulozi u filmu ''On The Edge''. Upravo je to razdoblje označilo njezin veliki glumački proboj.

Publika ju je tijekom godina mogla gledati u brojnim zapaženim filmovima i serijama, a posebno se istaknula u mračnim kriminalističkim i psihološkim naslovima po kojima je skandinavska produkcija postala poznata diljem svijeta. Osim u seriji ''The Chestnut Man'', ostvarila je zapažene uloge u naslovima poput ''Equinox'' te ''Secrets We Keep''.

Ova talentirana glumica dobro je poznata i hrvatskoj publici. Pojavila se u filmu ''Murina'' redateljice Antonete Alamat Kusijanović, koji je među nizom međunarodnih priznanja nagrađen i Zlatnom kamerom u Cannesu.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



