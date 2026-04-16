Dok svi pričaju o vojnom roku, ova predstava puni dvorane diljem Hrvatske

Komedija "Vojni rok" postala je hit jer kroz humor pogađa aktualnu temu, a zbog velikog interesa u Zagrebu se ubrzano otvaraju novi termini.

Kazališna komedija "Vojni rok" ovih dana prati stvarnost, dok se u društvu ponovno otvara tema vojnog osposobljavanja, publika svoj odgovor pronalazi upravo u ovoj hit predstavi.

I čini se da je pogodila u srž. Dvorane se pune u svim dijelovima Lijepe naše, a zagrebačko Kino SC već je osjetilo koliko je interes velik – termin 25. travnja nestao je gotovo preko noći. Ubrzo je dodan i novi datum, 5. svibnja, a sada stiže još jedna prilika za sve koji nisu uspjeli do karata.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer iskreno o odnosu s ocem: "Imali smo teške dane, oboje su se borili s dijagnozama''

Naime, otvoren je i treći termin, 4. svibnja, no ni on neće dugo čekati publiku – ostalo je dvjestotinjak ulaznica. Ako ste planirali pogledati predstavu, sada je pravi trenutak da reagirate.

"Vojni rok" na duhovit način sudara dva svijeta, strogu vojničku disciplinu i opušteni, digitalni način života današnje generacije. Dok narednik pokušava uspostaviti red, ročnik je više fokusiran na snimanje sadržaja nego na postrojavanje. Upravo ta prepoznatljiva situacija publiku nasmijava do suza, ali i lako uvlači u priču.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je zgodni zaručnik Lane Radeljak? Možda vam je poznat iz našeg showa!

Na pozornici su Miro Čabraja i Domagoj Nižić, a iza teksta stoji tim Leon Zrile i Miro Čabraja koji dobro poznaju kako spojiti kazalište i suvremeni trenutak. Rezultat je predstava o kojoj se priča – i offline i online.

Turneja ide dalje po cijeloj Hrvatskoj, ali Zagreb je trenutno u centru pažnje. Zato, ako želite uhvatiti svoje mjesto, ne čekajte predugo. Karte nestaju brže nego naredbe na postrojavanju.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Izgubila 30 kilograma: Srpska pjevačica otkrila što stoji iza velike transformacije

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prepoznajete li tko se krije ispod ove maske? Dašak Eurosonga stiže u show Nove TV!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li Juditu iz Zore dubrovačke? Nakon samo jedne uloge napravila je zaokret u karijeri!