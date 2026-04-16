Tko je zgodni zaručnik Lane Radeljak? Možda vam je poznat iz našeg showa!

Lana Radeljak sreću u ljubavi pronašla je s magistrom kemije, a prije nekoliko godina gledatelji ispred malih ekrana mogli su ga vidjeti u našem hit-showu.

Lana Radeljak trenutačno uživa na putovanju, a prizorima koje dijeli na društvenim mrežama otkrila je i gdje se nalazi. Ovih dana boravi u New Yorku, i to u društvu zaručnika Antonija Barišića.

Gledatelji ispred malih ekrana tog mladića imali su priliku upoznati u našem kulinarskom showu ''MasterChef''. Bilo je to 2022. godine, kad je bio u audicijskoj emisiji.

Poznato je da je Antonio magistar kemije, a u našu emisiju došao je u pratnji bake kuharice, koja mu je bila i najveća potpora.

Tada je Stjepana Vukadina, Damira Tomljanovića i Melkiora Bašića osvojio veoma sočnom patkom sa slatko-kiselim umakom. Prilikom kuhanja za žiri imao je nepredviđenu situaciju kada nije mogao servirati umak od kruške kako je htio, pa mu je samopouzdanje palo. Unatoč nezgodi jelo je bilo toliko ukusno da je dobio prolaz.

''Napravio si sočnu patku, ukusna je. Balansi su ti dobri, ali moraš poraditi na prezentaciji. Mi smo tu da te naučimo'', rekao mu je Stjepan tada i uručio mu pregaču.

Lijepa Lana svojedobno je otkrila da su se upoznali kada se on prijavio na taj kulinarski show.

''Da, upoznali smo se baš u vrijeme kada se prijavio u MasterChef, pa sam bila uz njega tijekom cijelog procesa. Moram priznati da sam često bila pokusni kunić dok je vježbao i eksperimentirao s jelima. U svakodnevnom životu većinom on preuzima kuhanje jer to zaista voli, a ja se uopće ne bunim'', izjavila je za Story.

Par se zaručio u svibnju prošle godine.

