Njezine suze obilježile su kultne serije: I danas plijeni pažnju gdje god se pojavi

Victoria Ruffo je jedna od najvećih zvijezda meksičkih telenovela koja je kroz desetljeća karijere, obilježene hit ulogama, privatnim kontroverzama i osobnim izazovima, uspjela zadržati status ikone latinoameričke televizije.

Meksičke sapunice desetljećima su bile nezaobilazan dio televizijskog programa u Hrvatskoj – od 90-ih pa sve do danas, publika je s velikim interesom pratila dramatične ljubavne priče, obiteljske sukobe i nezaboravne likove.

Victoria Ruffo jedno je od najpoznatijih lica meksičkih telenovela, glumica čije su suze, snažni likovi i emotivne priče obilježili televiziju diljem svijeta – pa tako i u Hrvatskoj, gdje su njezine serije godinama bile među najgledanijima.

Galerija 5 5 5 5 5

Victoria Ruffo Foto: Profimedia

Rođena 31. svibnja 1962. u Mexico Cityju, Ruffo je odrasla u obitelji povezanoj s medijima – njezine sestre također su u showbusinessu, što je dodatno utjecalo na njezin razvoj.

Još kao djevojčica pokazivala je interes za glumu, sudjelovala u školskim predstavama i sanjala o velikoj karijeri. Taj put ubrzo je počeo dobivati konkretne obrise – najprije kroz fotonovele i modeling, a zatim i prve televizijske angažmane.

Karijeru je započela početkom 80-ih u manjim televizijskim ulogama, a prvi veliki iskorak dogodio se 1983. kada dobiva glavnu ulogu u hitu "La fiera". Ubrzo su uslijedile nove prilike – "Juana Iris", "Victoria" i niz drugih projekata – no pravi globalni uspjeh dolazi s telenovelom "Simplemente María", koja ju je lansirala među najveće zvijezde latinoameričke televizije.

Victoria Ruffo Foto: YouTube Screenshot

Victoria Ruffo Foto: Profimedia

Tijekom karijere izgradila je status kraljice telenovela, poznate po ulogama snažnih, emotivnih žena.

Među njezinim najvažnijim projektima izdvajaju se: "Capricho", "Pobre niña rica", "Vivo por Elena", "Abrázame muy fuerte", "La madrastra", "Victoria", "Triunfo del amor", "En nombre del amor" i "Corona de lágrimas".

S godinama je uspješno prešla iz romantičnih protagonistica u uloge majki i autoritativnih žena, zadržavajući popularnost kod publike. Tijekom karijere surađivala je s najvažnijim imenima meksičke televizije, poput producenata Ernesta Alonsa i Valentina Pimsteina, koji su joj dali ključne rane prilike.

Allisson Lozz Foto: YouTube Screenshot

Victoria Ruffo Foto: Profimedia

Na ekranu je često dijelila kadar s velikim glumačkim imenima poput Césara Évore, Williama Levyja i drugih zvijezda telenovela, čime je dodatno učvrstila svoj status.

Njezin privatni život bio je pod povećalom javnosti. Najpoznatija veza bila je s komičarem Eugenijom Derbezom, s kojim ima sina Joséa Eduarda. Njihov odnos završio je burno, uz međusobne optužbe i dugotrajne nesuglasice koje su godinama punile medijske stupce.

Kasnije se udala za političara Omara Fayada, s kojim ima blizance, i s kojim je u stabilnom braku od 2001. godine.

Victoria Ruffo Foto: YouTube Screenshot

Victoria Ruffo Foto: Profimedia

Osim toga, Ruffo je često bila tema medija zbog svog snažnog karaktera, izjava i profesionalnih odluka, iako nije bila sklona čestim javnim skandalima poput nekih kolegica.

Tijekom godina suočavala se s raznim zdravstvenim problemima, ali je većinom uspijevala zadržati privatnost oko tih tema i nastaviti raditi bez većih prekida. Može se pohvaliti i kako se nije mnogo promijenila u posljednjih 30 godina, pokazavši mlađim kolegicama kako se može dostojanstveno stariti.

I nakon više od četiri desetljeća karijere, Victoria Ruffo ostaje aktivna. Nastavila je glumiti u novijim projektima poput "Cita a ciegas", gdje je pokazala i komičnu stranu našališi se kako je ovo prva serija u kojoj nije plakala, te nastavcima popularnih serija poput "Corona de lágrimas". Time je dokazala da se može prilagoditi novim trendovima i zadržati relevantnost u industriji koja se stalno mijenja.

Victoria Ruffo nije samo još jedna glumica iz svijeta sapunica – ona je simbol jedne televizijske ere. Njezina sposobnost da kroz desetljeća ostane u vrhu, uz sve osobne i profesionalne izazove, čini je jednom od najvažnijih figura latinoameričke televizije.

