Kako izgleda sin Doris Dragović? Odabrao je život daleko od reflektora

I dok Doris Dragović više od 40 godina puni dvorane diljem Hrvatske i svijeta, njezin sin Borna živi daleko od očiju javnosti.

Naša glazbena diva Doris Dragović proslavila je svoj 65. rođendan, od kojih je više od četiri desetljeća provela na glazbenoj sceni, što kao pjevačica grupe More, što kao samostalna umjetnica čije hitove rado pjevamo na zabavama.

Već više od tri i pol desetljeća je u skladnom braku s bivšim vaterpolistom Marijem Budimirom, s kojim je 1990. dobila sina jedinca Bornu, čiju privatnost čuva od njegovog djetinjstva.

Dok je ona nizala hitove i poharala festivale, a Mario nastupao za Jadran, Borna je odrastao daleko od očiju javnosti, čega se i danas drži. Kao i mnoga djeca osoba koje su uspješne u jednom polju, 36-godišnjak se odlučio za sasvim drugi životni poziv, završivši studij filozofije na splitskom Filozofskom fakultetu.

No prije nekoliko godina na YouTubeu se pojavio video u kojem Borna priča o filozofiji na filmskom platnu i tu se može vidjeti kako izgleda jedinac neprikosnovene Doris.

Osim gostovanja u ovom video podcastu, pojavio se i kao dijete u spotu za majčinu pjesmu "Dajem ti srce", u čijem se završnom kadru može vidjeti u društvu s ocem.

Doris je tri godine mlađeg supruga upoznala 1989. godine, dok je još bila pjevačica u usponu, a on je bio mlad i perspektivan vaterpolist. Zaljubili su se na prvi pogled te su se iduće godine vjenčali u Splitu, u crkvi sv. Ante na Poljudu, a na svadbi su imali više od 130 uzvanika.

