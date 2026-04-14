Početkom 2000-ih svi su pričali o njoj: Publika ju je obožavala, a velika tragedija ju je potpuno slomila

Ana Paula Arósio, zvijezda telenovele "Naša zemlja", na vrhuncu karijere povukla se iz javnosti nakon osobnih tragedija te danas živi mirnim životom daleko od reflektora.

Telenovela "Naša zemlja" (Terra Nostra) emitirala se u više od 80 zemalja i bila je globalni hit, a u Hrvatskoj je ostavila snažan trag zahvaljujući emotivnoj priči o talijanskim imigrantima i velikoj ljubavi Giuliane i Mattea.

Upravo je uloga Giuliane, koju je igrala Ana Paula Arósio, osvojila gledatelje i učinila je jednim od najprepoznatljivijih lica tog vremena.

Rođena 16. srpnja 1975. u São Paulu, Arósio je već kao djevojčica pokazivala potencijal za javnu scenu. Sa samo 12 godina otkrivena je i započela je karijeru modela, vrlo brzo postavši jedno od najtraženijih lica u Brazilu. Krasila je više od 250 naslovnica časopisa, uključujući prestižne modne magazine, čime je izgradila status modne ikone prije nego što je uopće ozbiljno zakoračila u glumu .

Nakon uspješne modne karijere, sredinom 90-ih prelazi u glumu, pojavljujući se u televizijskim serijama poput "Éramos Seis" i drugih projekata koji su joj otvorili vrata industrije.

Pravi proboj dolazi 1998. s miniserijom "Hilda Furacão", a već godinu kasnije "Naša zemlja" je lansira među najveće zvijezde Brazila.

Osim "Naša zemlja", Arósio je nizala uspjehe u projektima poput "Esperança", "Os Maias", Páginas da Vida" i "Ciranda de Pedra. Njezine uloge često su bile snažne, emotivne žene u povijesnim dramama, a kritika ju je smatrala jednom od najvažnijih glumica svoje generacije.

Na vrhuncu karijere donijela je šokantnu odluku – povukla se iz javnosti i napustila televiziju oko 2010. godine. Razlozi nikada nisu u potpunosti javno objašnjeni, no često se spominju osobne tragedije, pritisak slave i želja za mirnijim životom.

Njezina posljednja veća uloga na televiziji bila je u seriji "Na Forma da Lei" iz 2010., nakon čega je praktički nestala iz javnog života. Imala je dva bljeska poput filmova "A Floresta Que Se Move" i "Primavera", no od tada joj se gubi svaki trag i nema aktivnosti na društvenim mrežama.

Jedan od najtežih trenutaka u njezinu životu dogodio se 1996., kada je njezin zaručnik počinio samoubojstvo neposredno prije vjenčanja – događaj koji ju je duboko obilježio. Kasnije je imala nekoliko veza, a 2010. udala se za arhitekta Henriquea Pinheira, s kojim dijeli ljubav prema prirodi i životu izvan grada.

Nakon odlaska iz industrije, Arósio se preselila na selo u Brazilu, a potom i u Ujedinjeno Kraljevstvo. Danas živi u okolici Swindona, gdje vodi miran život posvećen konjima i prirodi, daleko od medija.

Iako se povremeno pojavljuju glasine o mogućem povratku na televiziju, Ana Paula Arósio već godinama živi potpuno povučeno i rijetko daje intervjue. Umjesto glamura i slave, odabrala je tišinu i privatnost – što je u svijetu showbusinessa prava rijetkost. Brazilci su je mogli vidjeti lani u specijalu povodom 100. godišnjice televizije Globo, kada je šokirala sve pojavivši se s kratkom prosijedom kosom i vidno mršavija.

Ana Paula Arósio ostaje simbol jedne ere telenovela i lice koje je obilježilo i hrvatske ekrane. Iako je nestala iz javnosti na vrhuncu slave, njezine uloge i dalje žive, a priča o njezinom povlačenju samo dodatno intrigira publiku koja je nikada nije zaboravila.

