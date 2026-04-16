Bajkoviti prizori: Domaća influencerica u srcu Istre izgovorila sudbonosno ''da'' pilotu

Romantična ceremonija u Motovunu pretvorila se u prizor kao iz razglednice, a posebnu pažnju privukli su detalji koje je sama osmislila.

Domaća influencerica i magistrica novinarstva Veronika Rosandić podijelila je sretne vijesti na društvenim mrežama

Naime, izgovorila je sudbonosno ''da'' svom partneru, pilotu Vladi Manceu, na romantičnom vjenčanju održanom 11. travnja 2026. u Motovunu, u srcu Istre.

Na Instagramu se pohvalila i s nekoliko prizora, koji izgledaju kao iz bajke, a možete ih pogledati OVDJE.

Veronika Rosandić Mance Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Prekrasna mladenka otkrila je i da je za svoj poseban dan imala dvije vjenčanice.

Za ceremoniju je odabrala raskošnu dugu vjenčanicu klasičnog kroja, s bogatim šlepom i dugim velom koji je dodatno naglasio romantičan dojam. Haljina je isticala njezinu siluetu, dok je buket bijelih kala zaokružio elegantan i profinjen izgled. Druga, kraća vjenčanica donijela je dozu razigranosti i modernog stila, savršeno uklopljenog u opušteniji dio slavlja.

U svom ''Mladenkinom dnevniku'' podijelila je i detalje priprema, otkrivši kako je pozivnice izrađivala sama, čime je cijelom vjenčanju dala osobni pečat.

Romantični kadrovi iz Motovuna brzo su privukli pažnju njezinih pratitelja, koji nisu skrivali oduševljenje ovom bajkovitom pričom.

