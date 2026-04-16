Kraj jedne priče: Miro iz ''U dobru i zlu'' oprostio se od gledatelja dirljivom porukom

Ammar Mešić na Instagramu, ekipa serije ''U dobru i zlu''

Ammar Mešić oprostio se od publike kratkom porukom i nizom prizora iz serije. Njegova objava potaknula je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Serija ''U dobru i zlu'' dobila je svoj završni rasplet, a emotivan oproštaj od publike podijelio je i glumac Ammar Mešić, poznat po ulozi Mire Sriće.

Na društvenim mrežama objavio je niz prizora iz serije, prisjećajući se trenutaka koji su obilježili njegov lik, a uz to je uputio i kratku poruku gledateljima:

''Hvala vam na dvije godine povjerenja i gledanja. Vaš Miro Srića.''

Njegova objava izazvala je veliku pažnju publike, koja se kroz proteklo vrijeme snažno vezala uz njegov lik i priču.

Pogledaji ovo Celebrity Bivši član nagrađivanog benda optužen za pokušaj ubojstva, detalji lede krv u žilama

''Najbolji, već nedostajete'', ''Najbolja serija, šteta što je gotova'', ''Preslatki ste i top ekipa'', ''Baš mi je žao što je kraj'', ''Kakva tuga da je kraj, bili ste topčina'', ''Finale me rasplakalo'', ''Sretno dalje'', ''Prekrasni glumci i prekrasna serija'', ''Uživala sam u svakoj epizodi, sjajna ekipa. Bravo'', ''Repriza da utvrdimo gradivo, hvala vam'', ''Hvala i vama, bili ste odlični'', ''Prava ekipica'', samo je dio komentara s Instagrama.

Pogledaji ovo Celebrity Opako! Meri Goldašić bez filtera pokazala brutalni režim treninga

Završetkom serije zatvoreno je jedno poglavlje, ali sudeći po reakcijama koje je izazvao njegov oproštaj, Miro Srića ostaje među likovima koje gledatelji neće tako brzo zaboraviti.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Ovu zvijezdu obožavali su mnogi Hrvati: I danas oduševljava izgledom!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Najzgodnija sportašica svijeta pokazala realnost iza savršenih objava na Instagramu

Pogledaji ovo Nekad i sad Početkom 2000-ih svi su pričali o njoj: Publika ju je obožavala, a velika tragedija ju je potpuno slomila