Zaručio se hrvatski rukometaš Matej Mandić: ''Nakon 8 godina obećanje ispunjeno!''

Hrvatski rukometni reprezentativac Matej Mandić ima veliki razlog za slavlje izvan sportskih terena – nakon osam godina ljubavi zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Ivanu Perić.
Hrvatski rukometni reprezentativac Matej Mandić i njegova dugogodišnja djevojka Ivana Perić zaručili su se nakon osam godina veze.
Sretnu vijest jedan od najvećih talenata hrvatskog rukometa podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Romantična prosidba dogodila se u Opatiji, gdje je Mandić kleknuo pred svoju odabranicu i postavio veliko pitanje. Uz fotografije zaruka, rukometaš je objavio i emotivnu uspomenu iz samih početaka njihove ljubavne priče – zajedničku fotografiju nastalu prije osam godina. Fotografije pogledajte OVDJE.
Objava je ubrzo prikupila brojne reakcije, čestitke i lijepe želje prijatelja, suigrača i navijača. Ipak, posebnu pažnju privukao je komentar buduće mladenke.
Ivana Perić kratko je i duhovito odgovorila na prosidbu riječima: "Najlakše DA. 8 godina nakon obećanje ispunjeno!", što je oduševilo njihove pratitelje i izazvalo niz pozitivnih reakcija.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
