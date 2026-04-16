Prepoznajete li tko se krije ispod ove maske? Dašak Eurosonga stiže u show Nove TV!

Nova epizoda hit-emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'' i ove nedjelje donosi nezaboravne transformacije. Na pozornicu stižu Frank Sinatra, Käärijä, Baby Lasagna i Ricky Martin.
Kandidati naše hit-emisije ''Tvoje lice zvuči poznato'' stigli su do polovice svoje avanture, a nova epizoda donosi pregršt upečatljivih transformacija u glazbene zvijezde koje su obilježile domaću i svjetsku scenu.
Pa će tako latino ugođaj na pozornicu donijeti David Balint, koji će utjeloviti Rickyja Martina.
''Pripreme teku odlično, jako je zanimljivo i fora i stvarno uživam u njima'', rekao je David, koji se kroz ovaj nastup potpuno prepušta plesnoj energiji i ritmu koji ne dopušta stajanje.
U elegantni svijet Franka Sinatre ulazi Lovro Juraga.
''Ja sam glumac i to prebacivanje iz jedne uloge u drugu mi dolazi prirodno. Sviđa mi se, volim taj stil glazbe, to je glazba s kojom sam krenuo još u osnovnoj školi. Jako se veselim i nadam se da ću opravdati njegovu veličinu'', poručio je Lovro.
U novoj epizodi gledat ćemo i duet Svena Pocrnića i Laure Sučec, koji će nastupiti kao Käärijä i Baby Lasagna. Oboje priznaju kako su im kostimi jedan od najzahtjevnijih dijelova ove transformacije.
''Laura kaže da ja trenutno vodim po tome koliko sam lud na probama, ali ja stojim pri tome kada se upale svjetla pozornice i kada Laura bude imala masku, uvjeren sam da će to biti ispad – ali u najboljem smislu te riječi“, poručuje Sven kroz smijeh, dok Laura dodaje:
''Ja se nadam da će neka čudesna energija ući u moje tijelo i da ću ja poludjeti.''
Nova epizoda donosi i druge zanimljive transformacije koje će dodatno podići atmosferu – Iva Ajduković postaje Jole, Dora Trogrlić utjelovit će Tanju Savić, Nora Ćurković preuzima ulogu Anthonyja Kiedisa, dok David Amaro ovoga puta ulazi u lik Jelene Rozge.
''Jako se radujem, pripreme su odlične, ima koreografije i sve ide super. Rozga mi jako paše i nadam se da će se to vidjeti na pozornici'', poručuje Amaro
Zabavne minute i nove izvedbe ne propustite ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV.
