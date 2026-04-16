Naš influencer iskreno o odnosu s ocem: "Imali smo teške dane, oboje su se borili s dijagnozama''

Marco Cuccurin podijelio je emotivnu priču o popravljanju odnosa s ocem Brunom nakon preranog odlaska majke.

Influencer Marco Cuccurin još je jednom otvorio srce na društvenim mrežama, otkrivši koliko se njegov odnos s ocem Brunom promijenio i koliko mu danas znači.

U emotivnoj objavi prisjetio se teških trenutaka iz prošlosti, ali i prekretnice koja je promijenila njihov odnos. Nakon smrti majke Sanje, ocu je, kako kaže, rekao da je sada njegov red da bude tata – a čini se da je upravo taj trenutak označio novi početak.

Marco nikada nije skrivao da njegov odnos s ocem nije bio jednostavan. Dugo godina nisu bili bliski, pa čak ni u kontaktu, a odrastanje mu je obilježila snažna povezanost s majkom i bakom.

"Imali smo teške dane, mama i tata su se oboje borili s dijagnozama, o tome malo pričam i za sada želim da tako ostane, ali ono što ja nisam nikad gubio je pozitiva i optimizam koji me nekako uvijek gurao naprijed", napisao je Marco u svojoj objavi na Instagramu.

Tek nakon majčine smrti 2021. godine dolazi do promjene – njih dvojica počinju graditi odnos ispočetka.

"Kada je mama umrla, tati sam rekao sam jednu rečenicu: 'Mamu sam imao 18 godina, sada je tvoj red i sada trebam da ti budeš tata. Tata je nakon toga postao tata, ja sam oprostio i ono najvažnije obojica smo spremno krenuli naprijed i to tako traje do dana današnjeg", poručio je naš influencer.

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je jedan od osnivača Divljih jagoda, shrvani kolege opraštaju se od rock-legende

“Za dobre odnose nikad nije kasno”, poručivao je ranije Marco, ističući kako danas s ocem ima odnos koji mu je godinama nedostajao.

U nekoliko navrata javno je govorio kako su od udaljenosti došli do potpune bliskosti. Danas, kaže, s ocem može razgovarati o svemu, a njihov odnos opisuje kao prijateljski i pun podrške.

"U prošlosti s tatom nisam bio najbolji, ali sada smo doslovno najbolji prijatelji", izjavio je ranije, dodajući kako vjeruje da svaki odnos zaslužuje drugu priliku. Njihovo ponovno povezivanje često dijeli i na društvenim mrežama – od zajedničkih šetnji do obiteljskih trenutaka, koji su za njega, kako ističe, najveća životna pobjeda.

Marco Cuccurin s tatom i bakom

U najnovijoj objavi Marco je još jednom potvrdio koliko je njihov odnos napredovao. Iskreno je priznao da s tatom nije uvijek bilo lako, podsjetivši na teške dane kroz koje je prolazila cijela obitelj.

No upravo oprost i spremnost da krenu dalje doveli su ih do današnjeg odnosa.

Za Dan žena pohvalio se velikom gestom, o čemu više čitajte OVDJE.

Za oca i nonu Marco uređuje kuću u Istri, o čemu više čitajte OVDJE.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Pamtite li Juditu iz Zore dubrovačke? Nakon samo jedne uloge napravila je zaokret u karijeri!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Kako izgleda sin Doris Dragović? Odabrao je život daleko od reflektora

Pogledaji ovo Celebrity Dirljiva odluka kćeri Amre Džeko: Njezin humanitarni čin zaslužuje divljenje

Pogledaji ovo Celebrity Bajkoviti prizori: Domaća influencerica u srcu Istre izgovorila sudbonosno da pilotu