Dirljiva odluka kćeri Amre Džeko: Njezin humanitarni čin zaslužuje divljenje

U vremenu kada su humane priče posebno važne jedna dirljiva gesta iz obitelji Džeko osvojila je srca javnosti.

Obitelj Edina i Amre Džeko još jednom je pokazala koliko su humani i velikodušni, a ovog puta u centru pažnje našla se njihova kćerka Dalia.

Naime, mala Dalia odlučila je učiniti gestu vrijednu svake pohvale – donirala je svoju kosu kako bi pomogla djeci oboljeloj od raka. Tu dirljivu vijest podijelila je njezina majka Amra, koja nije skrivala ponos i emocije zbog odluke svoje kćeri.

''Jaaaako smo ponosni na našu Daliju koja je odlučila donirati svoju kosu i biti dio lijepe priče i podrške malim herojima'', poručila je Amra.

Taj plemeniti čin nosi snažnu poruku: ''Centimetri kose za kilometre sigurnih koraka! Srce za djecu oboljelu od raka.''

Dalijin potez izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su istaknuli kako takvi primjeri vraćaju vjeru u ljude i podsjećaju da i najmlađi mogu napraviti velike i značajne promjene.

''Kakvi roditelji, takva i djeca. Bravo, divni ljudi'', ''Medena je, svaka čast, bravo'', ''Koliko ljepote u tom malom biću'', ''Bravo, ponosni smo'', ''Srce veliko za ovu djevojčicu'', podržali su je pratitelji u komentarima.

Osim Dalije, Amra i Edin imaju i kćeri Unu i Hanu te sina Danija, a prije braka s Edinom Amra je bila udana za poduzetnika Vladimira Vićentijevića, s kojim ima kćer Sofiju.

