Preminuo je jedan od osnivača Divljih jagoda, shrvani kolege opraštaju se od rock-legende

Tužna vijest potresla je ljubitelje rock glazbe širom regije, u Bihaću je preminuo Nihad Jusufhodžić, jedan od osnivača kultnih Divljih jagoda.

Tužna vijest potresla je njegove kolege, prijatelje i brojne fanove širom regije, javlja N1.

Tijekom njegove hospitalizacije u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, građani su pokazali veliku solidarnost, mnogi Bišćani darovali su krv kako bi mu pomogli u borbi za život.

Od Jusufhodžića se dirljivom porukom na društvenim mrežama oprostio i njegov dugogodišnji kolega iz benda Ante Toni Janković.

''Danas me je zatekla vijest koju je teško prihvatiti. Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim sam dijelio ne samo pozornicu, nego i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što muzika i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene zauvijek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru, prijatelju'', napisao je Janković.

Frontmen benda Sead Zele Lipovača ranije je također isticao Jusufhodžića kao iskrenog, vjernog i velikog prijatelja, s kojim je dijelio prijateljstvo još od srednjoškolskih dana.

Nihad Jusufhodžić bio je istaknuti rock glazbenik i jedan od predstavnika sarajevske škole pop-rocka. Na glazbenoj sceni pojavio se početkom 1970-ih, a 1972. godine svirao je bas-gitaru u grupi Zenit.

Dvije godine kasnije, nastup na BOOM festivalu 1974. u Ljubljani s pjesmom ''Stara je kuća prazna'' označio je njegov proboj na tadašnjoj jugoslovenskoj rock sceni.

Nakon perioda u Zenitu, zajedno sa Seadom Lipovačom i Antom Jankovićem osnovao je hard rock grupu Divlje jagode, jedan od najznačajnijih bendova bivše Jugoslavije. Kao prvi bas-gitarista benda učestvovao je u stvaranju njihovih ranih izdanja, uključujući prve singlove i debitantski album iz 1978. godine.

Među tim izdanjima nalaze se pjesme i singlovi koji su danas dio rock nasljeđa regije, poput ''Jedina moja / Rock 'n' Roll'', ''Moj dilbere / Prijatelj'', ''Patkica / Kad bi vi gospođo'' i ''Nemam ništa protiv / Bit će bolje''.

