Utjelovila je temperamentnu Maddy u hit-seriji, no izvan kamera potpuno je drugačija osoba

Malo koja glumica posljednjih godina izaziva toliko znatiželje kao Alexa Demie, zvijezda serije ''Euphoria'', koja je zahvaljujući ulozi Maddy Perez osvojila publiku diljem svijeta.

Dok su Zendaya, Sydney Sweeney i Jacob Elordi zahvaljujući seriji ''Euphoria'' postali globalne zvijezde, jedan od najintrigantnijih likova cijele HBO-ove uspješnice svakako je Maddy Perez.

Iza nje stoji Alexa Demie – glumica, pjevačica i kreativka koja je uspjela postati pop-kulturni fenomen bez pretjeranog eksponiranja privatnog života.

Alexa Demie - 3 Foto: Profimedia

Alexa Demie - 2 Foto: Profimedia

Rođena i odrasla u Los Angelesu, Alexa Demie odrasla je u latino obitelji, a odgojila ju je majka Rose Mendez, vizažistica meksičkih korijena. Zanimljivo je da gluma nije bila njezin prvi izbor. Još tijekom srednje škole pokrenula je vlastiti brend sunčanih naočala pod nazivom Mainframe, koji je stekao međunarodnu popularnost, a njezine modele nosile su zvijezde poput Nicki Minaj i Jennifer Lopez.

Prije nego što je postala zaštitno lice ''Euphorije'', Alexa se pojavljivala u serijama ''Ray Donovan'', ''Love'' i ''The OA'', a zapažene uloge ostvarila je i u filmovima ''Mid90s'' redatelja Jonaha Hilla te hvaljenoj drami ''Waves''.

Alexa Demie - 10 Foto: Profimedia

Alexa Demie - 5 Foto: Profimedia

Pravu prekretnicu doživjela je 2019. godine kada je dobila ulogu Maddy Perez, jedne od najupečatljivijih protagonistica serije ''Euphoria''. Njezin lik prikazan je kao samouvjerena djevojka koja se nalazi u toksičnoj vezi s Nateom Jacobsom, kojeg glumi Jacob Elordi. Upravo je Maddy vrlo brzo postala favorit publike zbog britkih replika, izraženog stava i nezaboravnog modnog izričaja.

Alexa Demie - 7 Foto: Profimedia

Alexa Demie - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Neda Ukraden ekskluzivno o ljubavnoj nevjeri: ''Priča da postoji samo jedna osoba rođena za tebe...''

Mnogi televizijski kritičari smatraju da je upravo Alexa Demie jedna od najvećih zvijezda serije. Njezina interpretacija Maddy pretvorila je lik u modnu inspiraciju za milijune mladih diljem svijeta. Od upečatljivih make-up trendova do Y2K estetike, Maddy je postala sinonim za stil cijele jedne generacije.

Posebno je zanimljivo da se izgled njezina lika razvijao iz sezone u sezonu. U trećoj sezoni Maddy prolazi kroz transformaciju iz glamurozne srednjoškolke u ambicioznu mladu ženu, a njezin novi izgled inspiriran je vintage hollywoodskim glamourom i estetikom 90-ih.

Za razliku od brojnih holivudskih zvijezda, 35-godišnja Alexa Demie vrlo rijetko daje intervjue o privatnom životu. Upravo zbog toga godinama je bila jedna od najtajanstvenijih glumica svoje generacije.

Dugo su internetom kružile rasprave o njezinim godinama, obitelji i ljubavnom životu, a sama Alexa gotovo nikada nije javno komentirala takve napise. Mediji često ističu da je upravo ta doza nedostupnosti dodatno pridonijela njezinoj popularnosti jer se u eri društvenih mreža odlučila za potpuno suprotan pristup – manje objava, manje intervjua i više fokusa na umjetnost.

Alexa Demie - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je udovica Halida Bešlića, Sejda

Iako privatnost čuva podalje od reflektora, već godinama se povezuje s glazbenikom Christianom Berishajem, poznatijim pod umjetničkim imenom JMSN. Prema brojnim američkim medijima, njihova veza traje još od 2017. godine. Upoznali su se tijekom rada na njegovom glazbenom spotu, nakon čega su započeli vezu koju su uglavnom držali izvan očiju javnosti.

Alexa Demie - 11 Foto: Profimedia

Demie se pojavila u nekoliko njegovih glazbenih projekata, a zajedno su surađivali i na pojedinim kreativnim konceptima i videospotovima. Iako nikada nisu bili među slavnim parovima koji često poziraju na crvenim tepisima, više su puta fotografirani zajedno, a američki mediji njihovu vezu opisuju kao jednu od najdiskretnijih u svijetu zabave.

Alexa Demie - 6 Foto: Profimedia

Osim glume, Alexa Demie bavi se glazbom, pisanjem i vizualnom umjetnošću. Objavila je nekoliko vlastitih pjesama, a s poznatom fotografkinjom Petrom Collins surađivala je na umjetničkom projektu Fairy Tales.

Galerija 6 6 6 6 6

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Katarina Baban potvrdila nam je vezu sa zgodnim košarkašem, podijelila je i prve fotke!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Maja i Šime nakon prekida nisu napravili ono što i većina parova!

Pogledaji ovo Celebrity Vedrana Rudan u novoj kolumni nakon dugo vremena: ''Meni je pun ku*ac raka, života i laži''