Što pobjednik showa Nove TV planira nakon velikog trijumfa?

Nakon 13 tjedana priprema, transformacija i različitih uloga, dobili smo pobjednika jubilarne desete sezone showa Tvoje lice zvuči poznato. Sven Pocrnić trijumfirao je kao Marija Šerifović, a našem Dini Stošiću otkrio je prve dojmove nakon slavljeničkog nastupa.

Njegov zvjezdani uspon krenuo je na samim počecima showa, a apsolutni trijumf donio mu je bezvremenski eurovizijski hit.

Titula kralja transformacija desete sezone showa Tvoje lice zvuči poznato otišla je u ruke Svena Pocrnića. Ipak, priznaje da se dojmovi nisu slegnuli.

''Koliko god se nadaš, ne očekuješ. Jer uvijek nekako, sad već 25 godina koliko živim, idem kroz život uvijek sa mišlju da jedno je biti svjestan svojih mogućnosti, a drugo je prestati biti zahvalan na apsolutno svemu i apsolutno svakome kog imaš uz sebe. Tako da, iz te jedne skrušene perspektive stvarno mi je i dalje mi je nevjerojatno da sam pobijedio'', priča nam Sven.

Put do pobjedničkog trona nije bio jednostavan. Iza kulisa stajali su sati šminkanja, nanošenja protetike i vokalnih vježbi.

''Ljudi zaborave da je stvarno taj osjećaj da imaš protetiku i masku na sebi, da te ograniči po pitanju nekakvih mimika lica koje su ti potpuno prirodne, na kraju krajeva otežava ti pjevanje jer ti je glava sama po sebi teža. Kostim, prilagodbe. Puno je tu stvari na koje ljudi zapravo zaborave. I naravno, kad nastup dođe, naravno da je to prvorazredna uživancija. Ali put do toga je popriličan'', priča nam Sven.

Tijekom 13 tjedana, kandidati su postali prava mala obitelj. Iza kamera rodile su se brojne uspomene i interne fore koje će dugo pamtiti.

''Amaro kad je bio Doris, to si trebao vidjeti. Znači, taman nas zamole cure iz make-upa, tipa ne znam sad, sad zatvori oči. Onaj tren kad bi otvorio oči, Amaro bi došao pred mene i napravio Moram ja dušo, moram ja. Znači, mi smo odlijepili svi totalno i to nam je sad postala interna fora. Sad svaki put kad neko kaže riječ moram, mi uvijek otpjevamo, moram ja dušo, moram ja'', prisjetio se.

Neke transformacije su mu bolje legle, ali trudio se da svaku iznese jednako kvalitetno.

''Postojale su transformacije na kojima mislim da sam se dokazao malo više nego inače. Ali nijednu nisam doživio, tako reći, kartom do pobjede. Zato što u showu, kao što je Tvoje lice zvuči poznato, poanta je da si konstantan, da se iznova i iznova svaki tjedan pokažeš kvalitetnim, odnosno napraviš transformaciju koja je dovoljno zabavna, dovoljno vjerna da show dobije svoj puni smisao''.

Nakon pobjede, Sven se planira oženiti, ali i ostvariti nove pobjede u karijeri.

''Jako bih volio krenuti sa autorskom glazbom. Ne znam hoće li se to ostvariti u neko skorije vrijeme. Ja bih stvarno volio da se ostvari. Možda otići na nekakav propisni, lijepi godišnji odmor, svirat malo više možda preko ljeta i biti zahvalan za sve što mi je show dao''.

Ova avantura će imati posebno mjesto u njegovu srcu.

''Sama činjenica da sam dobio priliku sudjelovati u takvom showu, takvih jednih predivnih 13 tjedana za koje sad slučajno mogu reći da su mi bili najboljih 13 tjedana u životu je ogromna privilegija'', zaključio je Sven.

Show Tvoje lice zvuči poznato dobio je dostojnog pobjednika koji nas je podsjećao koliko glazba može biti čarobna. Svenu želimo svu sreću na njegovim novim glazbenim koracima, a ne sumnjamo da će i na tom putu rasturati kao i u showu.

