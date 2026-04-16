Izgubila 30 kilograma: Srpska pjevačica otkrila što stoji iza velike transformacije

Vidljiva promjena izgleda srpske pjevačice privukla je pažnju javnosti, a pjevačica je otkrila što stoji iza tog procesa.

Srpska pjevačica Vanja Mijatović posljednjih je mjeseci u središtu pozornosti zbog velike fizičke transformacije koja nije prošla nezapaženo.

Sama Vanja otvoreno je progovorila o tome kako je došla do željenih rezultata, istaknuvši da iza svega stoji kombinacija više metoda, o čemu je govorila u emisiji na Adria TV, piše Blic.

Vanja Mijatović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

''Gledajte, kombinirala sam više stvari. Stvarno mi puno ljudi piše i pita kako sam uspjela, ali to se ne može objasniti u jednoj rečenici. Kombinirala sam autofagiju i prehranu prema krvnim grupama, ja sam nulta krvna grupa. Sad ću vam otkriti tajnu – koristila sam i injekcije. U prosincu 2024. počela sam s dijetom, a u siječnju i veljači primala sam injekcije i već na početku smršavjela pet kilograma. Znači, u siječnju i veljači, uz odobrenje endokrinologa. Molim vas, nemojte se igrati s tim – riječ je o američkim injekcijama kojih kod nas nema“, ispričala je.''

Objasnila je i o kakvim se injekcijama radi te naglasila kako nisu za svakoga.

''Injekcije su zapravo namijenjene mršavljenju, odnosno liječenju pretilosti'', rekla je, nakon čega ju je voditeljica upitala imaju li nuspojave.

''Imaju, imaju, ako niste odgovarajući kandidat za to. Ja sam napravila sve moguće pretrage – krvnu sliku, kortizol, vitamin D, jetru, stvarno sve. Ultrazvuk svega. Sve što mi je endokrinolog preporučio, to sam i napravila. Hvala Bogu, sve je bilo u redu'', ispričala je svojedbno Vanja Mijatović te otkrila da je izgubila 30 kilogama.

Novom linijom često se pohvali i na društvenim mrežama, gdje dijeli fotografije i modne kombinacije koje dodatno ističu njezinu figuru, a komplimenti pratitelja ne prestaju stizati.

Podsjetimo, Vanja Mijatović prošle se godine razvela nakon dvije i pol godine braka, nakon čega se, čini se, još više posvetila sebi i velikim životnim promjenama.

