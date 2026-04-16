Znate li kako joj je pravo ime? Prisjetite se kako se kroz godine mijenjala Doris Dragović

Od prvih koraka u grupi More do statusa jedne od najvećih domaćih glazbenih diva, njezin put obilježili su brojni uspjesi. Danas, desetljećima kasnije, i dalje ostaje simbol emocije i bezvremenskih pjesama.

Glazbena diva Doris Dragović već desetljećima zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni, a njezin prepoznatljiv glas i emotivne interpretacije obilježile su generacije slušatelja. Danas slavi 65. rođendan, no njezina energija i ljubav prema glazbi i dalje su jednako snažne kao i na samim počecima.

Rođena je 16. travnja 1961. godine u Splitu, a njezin glazbeni put počeo se oblikovati početkom 80-ih godina kada je postala pjevačica grupe ''More''. Od 1982. do 1986. godine bila je članica tog sastava, s kojim je snimila albume ''Hajde da se mazimo'' (1983.) i ''Tigrica'' (1985.).

Sredinom 80-ih započela je samostalnu karijeru koja ju je ubrzo vinula među najistaknutija imena regionalne scene. Već 1986. godine predstavljala je tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu u norveškom Bergenu, gdje je s pjesmom ''Željo moja'' završila na 11 mjestu.

Veliki povratak na Eurosong uslijedio je 1999. godine, kada je Hrvatsku predstavljala s pjesmom ''Marija Magdalena''. U Jeruzalemu je te godine završila na visokom četvrtom mjestu.

Tijekom godina nizala je hitove poput ''Malo mi za sriću triba'', ''Krivi ljudi'',''Tek iz navike'' i brojne druge, koji su postali bezvremenski klasici.

Iako je svi znamo kao Doris Dragović, u službenim dokumentima stoji ime Dorotea Budimir (djevojački Dragović) – ime koje, kako kaže, rijetko tko koristi.

''Osim pospanog recepcionera kad mu stignemo usred noći pa mu samo turnemo osobnu kartu na kojoj piše Budimir Dorotea. Onda kaže: ‘Dorotea, vi imate sobu 413'', ispričala je jednom prilikom za naš IN magazin.

Iza nje su desetljeća uspješne karijere obilježene brojnim albumima i nagradama, ali i vjernom publikom koja ju prati od samih početaka. Na sceni i danas zrači nevjerojatnom energijom, a ljubav prema glazbi ne jenjava.

''Ma to je Božja volja, nekako ću ja ovo raditi dok to bude imalo smisla odozgo. Zahvalna sam na svakom danu, na svakoj godini. Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i via'', rekla je svojedobno za IN magazin.

Glazbena diva već više od tri i pol desetljeća je u skladnom braku s bivšim vaterpolistom Marijem Budimirom, s kojim je 1990. dobila sina jedinca Bornu, čiju privatnost čuva od njegovog djetinjstva. A kako on izgleda pogledajte OVDJE.

Doris Dragović i Mario Budimir Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Doris je protekle godine bila na operaciji, o čemu više možete pročitati OVDJE.

A znate li kojoj poznatoj Hrvatici je ova glazbena diva ujna? Svima dobro znamo paru bila je i na vjenčanju. Više o tome pisali smo OVDJE.

