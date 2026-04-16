Tko je partner Nike Fleiss? O njemu je otkrila tek nekoliko detalja nakon rođenja sina

Nika Fleiss nakon rođenja sina Vala uživa u obiteljskom životu, a mnoge zanima i tko je muškarac koji joj je osvojio srce.

Bivša hrvatska skijašica Nika Fleiss u lipnju prošle godine postala je majka, a javnost je posebno zaintrigirao identitet partnera s kojim je dobila sina Vala.

Riječ je o Viliamu Berkoviću, poduzetniku iz Istre, kojeg Nika većinom drži podalje od očiju javnosti. Ipak, povremeno ga pokaže na društvenim mrežama, pa je tako nakon rođenja sina podijelila obiteljsku fotografiju uz koju je kratko napisala: ''Moji dečki''.

Par zajedno živi u Istri, gdje su, kako je Nika otkrila, pronašli mir i potpuno se posvetili obiteljskom životu sa sinom Valom.

Bavi se privatnim biznisom. Od oca je naslijedio mesnicu, maloprodaju, a on je to proširio na veleprodaju. Paralelno se bavi turizmom i nekretninama. Istra je zanimljiva za to. Ja sam se također uključila u tvrtku, preuzela sam marketinški dio, napravili smo rebrending. Plan mi je kada Val krene u vrtić za dvije godine preuzeti posao oko turizma. Kada Val malo stasa, možda ću ga preusmjeriti u sport pa ću se time baviti, rano je još konkretno reći...'', ispričala je jednom Nika za Gloriju.

''Upoznali smo se prije šest godina preko zajedničkih prijatelja, a kasnije smo ostali površno u kontaktu zbog sličnih interesa. Oboje volimo dobre gastro priče i mjesta, zanimali su nas somelierski tečajevi, ali na tome je ostalo sve dok ga nisam pozvala na svoj 39. rođendan, koji sam slavila u Zagrebu, u Žapcu. Tada je započela naša ljubavna priča'', dodala je.

Ovih dana Nika je u podcastu ''Mame kod Lane'' podijelila traumatično iskustvo iz rađaone.

Svoj plan poroda detaljno je razradila na čak četiri stranice i bila je uvjerena da će roditi bez lijekova. No nakon više od 20 sati trudova, završila je na hitnom carskom rezu.

''Samo mi je žao što nisu bili malo stroži prema meni i stvarno mi rekli: ‘Ne možeš birati’. Ti sa svojom dijagnozom, u svojim godinama, sa svime što se dogodilo, ne možeš birati. Moraš ići na carski rez. Ovako je ispao hitan carski rez'', ispričala je kroz suze.

''Jedna žena je odbrojavala, a ja sam samo rekla: ''Nemojte me probuditi ako ga ne spasite. Ne želim biti bez njega'', rekla je.

