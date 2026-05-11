Najljepši domaći filmski festival ove će godine obogatiti glazbeno-filmski omaž Enniju Morriconeu

Na inicijativu proslavljene montažerke filmske glazbe Suzane Perić, posjetitelji festivala moći će uroniti u bogat opus legendarnog skladatelja kroz projekciju biografskog filma i koncert posljednjeg festivalskog dana

Šesti Ponta Lopud Film Festival, koji će se održati od 25. do 28. lipnja, ove će godine dobiti posebnu glazbenu notu – program je posvećen filmskoj glazbi, a u njegovu je središtu lik i djelo Ennija Morriconea.

Na inicijativu nove umjetničke savjetnice festivala Suzane Perić, festivalski će posjetitelji moći pogledati dokumentarni film ''Ennio'' (2021), omaž legendarnom skladatelju u režiji slavnog Giuseppea Tornatorea, a posljednjeg festivalskog dana ansambl će izvesti Morriconeove najupečatljivije filmske skladbe u sklopu zaključnog koncerta.

Dugogodišnja sudionica festivalskog programa i montažerka filmske glazbe Suzana Perić istaknula je kako je teško zamisliti smisleniji početak jedne serije posvećene filmskoj glazbi od posvete Enniju Morriconeu – umjetniku koji je na nevidljive, ali presudne načine oblikovao identitet filma. Njegova sposobnost da glazbom prodre ispod površine svake scene i otkrije njezina skrivena značenja zauvijek je promijenila jezik filmske umjetnosti. Razbijajući ustaljene okvire orkestracije i uvodeći inovacije iz svijeta improvizacije, Morricone je otvorio prostor novim generacijama skladatelja te ostavio neizbrisiv trag u povijesti kinematografije. Filmovi s njegovim potpisom nisu samo popraćeni glazbom – oni su njome definirani.

Bend Green Tea Co. Foto: PR

Perić je svojim radom obilježila neke od najvažnijih filmskih naslova posljednjih desetljeća, od Kad jaganjci utihnu (1991) i Gospodar prstenova: Prstenova družina (2001) do Lady Bird (2017) i Barbie (2023). Izvanredna je profesorica na prestižnom sveučilištu NYU Steinhardt te članica Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, a svojim je doprinosom umjetnosti zvuka ostavila dubok trag u suvremenoj kinematografiji.

Koncertni program izvest će Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Roberta Homena, uz glazbenog direktora i aranžera Shauna Crawforda, solisticu Thanu Alexu, virtuoznog usnog harmonikaša Antonia Serrana, žensku klapu FA Linđo te rock sastav Green Tea Co. Thana Alexa ujedno je koordinatorica koncertne produkcije ovogodišnjeg filmskog festivala te umjetnička direktorica i suosnivačica Ponta Lopud Jazz Festivala.

Uz projekciju i koncert, festival donosi i niz stručnih događanja namijenjenih filmašima koji sudjeluju u programu, kako bi se bolje upoznali s ulogom glazbe u kinematografiji. Tako će majstorski tečaj pod vodstvom glazbenog pisca i Morriconeova bliskog suradnika Alessandra De Rose pružiti jedinstven uvid u stvaralački proces filmske glazbe.

Alessandro de Rosa i Ennio Morricone Foto: PR

Sve informacije o programu i popratnim sadržajima bit će dostupne na pontalopud.hr te na društvenim mrežama Kreativne platforme Ponta Lopud.

Ennio Morricone Foto: PR

Antonio Serrano Foto: PR

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival, prvi od triju događanja, održat će se od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.