Od hita do razočaranja? Povratak TV hita mnogi su jedva čekali, no reakcije su loše

Televizijski kritičari dočekali su na nož prve epizode treće sezone serije "Euforija", koja se čekala čak četiri godine.

Iako se s nestrpljenjem očekivao povratak jedne od najpopularnijih HBO-ovih serija, prve reakcije na treću sezonu "Euforije" nisu nimalo blistave. Kritičari koji su imali priliku pogledati prve epizode nisu štedjeli riječi – od neobuzdane katastrofe do prilično bez događanja.

Treća sezona, koja donosi vremenski skok od pet godina i prati likove u ranim dvadesetima, trenutno ima tek 53 posto pozitivnih ocjena na Rotten Tomatoesu, što je znatan pad u odnosu na prethodne, hvaljene sezone.

Galerija 9 9 9 9 9

Euforija - 9 Foto: Profimedia

Euforija - 2 Foto: Profimedia

Eric Dane Foto: YouTube Screenshot

Kritičari ističu kako je serija izgubila ono što ju je činilo posebnom – duboko uranjanje u psihologiju likova. Umjesto toga, nova sezona navodno donosi pretjerane i ponekad nelogične zaplete. Jedna od recenzija opisuje novu sezonu kao spoj "Breaking Bada" i crtića Looney Tunes, naglašavajući da se likovi više ne bore s vlastitim manama, već s nasumičnim kriminalnim prijetnjama.

Dok neki hvale vizualni identitet i stil serije, drugi smatraju da estetika pokušava nadoknaditi nedostatak sadržaja. Korištenje motiva američkog Zapada i referenci na pandemiju i društvene nemire ocijenjeno je zanimljivim, ali i zastarjelim.

Euforija - 3 Foto: Profimedia

Euforija - 13 Foto: Profimedia

Jedna od najčešćih zamjerki odnosi se na pretjeranu seksualizaciju likova. Kritičari tvrde da se velik dio radnje vrti oko seksualnog rada, kriminala i sličnih tema, dok su ključni elementi iz ranijih sezona, poput borbe glavne junakinje Rue s ovisnošću, gurnuti u drugi plan. Osim toga, mnogi ističu kako se radnja ponavlja, a razvoj likova djeluje predvidljivo i zamorno, unatoč snažnoj glumačkoj postavi koju predvode Zendaya, Sydney Sweeney i Jacob Elordi.

Neki su kritičari posebno oštri, tvrdeći da je "Euforija" postala serija koja nema što za reći te da pokušava zadržati prepoznatljiv stil bez stvarne dubine.

Dodaju i kako su ideje koje su djelovale provokativno u srednjoškolskom okruženju sada izgubile snagu kada su likovi odrasli.

Euforija - 5 Foto: Profimedia

Euforija - 12 Foto: Profimedia

Uz negativne kritike, treću sezonu prate i teške okolnosti iza kamera koje su dodatno obilježile produkciju. Glumačku postavu potresla je smrt glumca Angusa Clouda, koji je utjelovio omiljenog Fezca, a njegov odlazak ostavio je veliku prazninu među kolegama i obožavateljima. Osim njega, serija je ostala i bez Cala Jacobsa, čiji je glumac Eric Dane preminuo u 54. godini života od ALS-a.

Osim toga, seriju su pratili i odlasci pojedinih glumaca zbog nesuglasica s autorom i producentom Samom Levinsonom. Barbie Ferreira, koja je igrala Kat, ranije je napustila projekt, a nagađanja o kreativnim sukobima dodatno su narušila sliku produkcije.

Problemi iza kulisa, zajedno s kritikama na račun scenarija i smjera serije, bacili su sjenu na povratak treće sezone.

Euforija - 1 Foto: Profimedia

Euforija - 8 Foto: Profimedia

Iako su prve reakcije podijeljene i često negativne, interes publike i dalje je velik. Serija i dalje okuplja zvjezdanu glumačku ekipu, a nova sezona donosi i neka nova imena. Hoće li publika biti jednako kritična kao i stručnjaci ili će "Euforija" ponovno osvojiti gledatelje – pokazat će nadolazeće epizode.

Jedno je sigurno – povratak ove kontroverzne serije neće proći nezapaženo.

Nedavno je održana premijera treće sezone, na kojoj je pažnju ukrala Natasha Lyonne.

