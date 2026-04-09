Rijetka pojava Blanke Vlašić u javnosti, evo na čemu joj je trenutačno fokus!

Blanka Vlašić pojavila u javnosti na sjednici o Poljudu, dok mediji istovremeno pišu o novom životu njezina bivšeg supruga.
Na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća, posvećenoj budućnosti stadiona Poljud, pojavila se i Blanka Vlašić (42), predsjednica Atletskog sportskog kluba Split i jedna od najuspješnijih hrvatskih atletičarki.
Galerija 27 27 27 27 27
Njezin dolazak posebno je odjeknuo jer se u posljednje vrijeme rijetko pojavljuje u javnosti.
Blanka Vlašić - 2 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Blanka Vlašić - 3 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Za ovu prigodu odabrala je elegantnu, ali nenametljivu kombinaciju – lepršavi blejzer u svijetloj nijansi slonovače, ispod kojeg je nosila jednostavan bež top bez rukava, dok su styling upotpunile hlače visokog struka u suptilnoj zelenkastoj boji.
Blanka Vlašić - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Osim profesionalnog angažmana, interes javnosti i dalje prati i njezin privatni život. Njezin dolazak u Split događa se u trenutku kada mediji intenzivno pišu o njezinom bivšem suprugu, belgijskom novinaru Rubenu Van Guchtu.
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Nakon potvrde njihova razvoda, Van Gucht je otkrio kako s dugogodišnjom partnericom Charlotte Van Looy očekuje dijete.
Vlašić se o toj temi zasad nije javno oglašavala, a čini se kako je njezin fokus i dalje na poslu i najvažnijoj ulozi majčinstva, uz trogodišnjeg sina Monda kojeg je dobila u tom braku.
