Haris Džinović obilježit će 40 godina karijere u pulskoj Areni, a večer otvara ime u velikom usponu

Haris Džinović 14.8. slavi 40 godina karijere u pulskoj Areni, uz prednastup Ivana Licula.
Veliki koncert Harisa Džinovića, kojim obilježava impresivnih 40 godina karijere, održat će se 14.8. u pulskoj Areni, a večer će dodatno upotpuniti nastup jednog od najperspektivnijih mladih izvođača na domaćoj sceni – Ivana Licula i njegovog benda.
U ulozi predizvođača, publiku će zagrijati Ivan Licul, mladi i iznimno talentirani harmonikaš koji posljednjih godina bilježi snažan uzlet na istarskoj i regionalnoj glazbenoj sceni.
Riječ je o glazbeniku koji je svojim energičnim nastupima, vrhunskom tehnikom i karizmom osvojio publiku diljem Istre i šire, a iza sebe ima stotine nastupa na koncertima, festivalima, privatnim i humanitarnim događanjima. Njegov glazbeni izričaj spaja tradicionalne motive s modernim pristupom, čime uspješno privlači sve generacije.
Ivan Licul danas se s pravom smatra jednim od najtraženijih harmonikaša u Istri, a njegova popularnost kontinuirano raste zahvaljujući autentičnosti, predanosti i snažnoj povezanosti s publikom. Nastup u pulskoj Areni predstavlja još jedan važan korak u njegovoj karijeri, ali i potvrdu kvalitete koju je publika već odavno prepoznala.
