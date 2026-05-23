Naša influencerica u tijelu Željka Bebeka: ''Ovo je bila čista magija''

Još jedna emotivna transformacija obilježila je novu epizodu showa Tvoje lice zvuči poznato, a publiku i žiri posebno je dirnula Nora Ćurković. Utjelovivši Željka Bebeka, Nora je donijela snažnu emociju i atmosferu jedne od najljepših domaćih rock balada te još jednom pokazala koliko se potpuno predaje svakom nastupu.

Mario Roth istaknuo je koliko je zahtjevno izvesti ovakvu pjesmu, posebno za nekoga tko ima nježan i profinjen vokal poput Norinog.

''Nora, vrlo je teško kada jedna nježna mlada dama ima tako jedan nježan lijepi glas, dobije ovako jednu pjesmu, ja ne znam što bih ja rekao svima vama večeras, osim da ste nas zaista usosili. Bila si fantastična, jer što god da mi kažemo mi ćemo morati dati ocjene'', bio je komentar Marija Rotha.

Enis Bešlagić ponovno je u svom prepoznatljivom stilu spojio humor i iskrene pohvale.

''Vjerujte mi, ovakvih talenata nema ni u Supertalentu'', našalio se Enis Bešlagić te dodao:

''Hvala ti na ovom vremeplovu, na ovoj magiji koju si učinila ovako posebnom večeras, i zatvorila ovu jednu genijalnu emisiju'', zaključio je Enis.

Martina Stjepanović Meter posebno je pohvalila emociju i karakter koje Nora uvijek donosi na pozornicu.

''Ovo je definitivno pjesma koja traži puno emocije i puno karaktera, a ovo je nešto što ti svaki put doneseš na scenu, čak mislim da naši komentari nisu ni dostojni onog što vi napravite iz tjedna u tjedan'', zaključila je Martina.

Koliko ga je njezina izvedba dirnula, priznao je i Goran Navojec.

''Donijela si zadatak jedne od najljepših rock balada svih vremena, ja sam presretan jer si nam ovo donijela, pogodila si to jedno ozračje'', zaključio je Navojec.

Nora Ćurković još je jednom dokazala koliko snažno može prenijeti emociju kroz pjesmu i nastup, a njezina interpretacija Željka Bebeka zasigurno je bila jedan od najemotivnijih trenutaka ove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato.