Sjećate se Đavolica? Dvije su pjevačice nakon raspada postale kume, a evo gdje je svaka od njih danas

Iako su trajale tek kratko, Đavolice su uspjele ostaviti snažan trag na regionalnoj sceni, a njihov nagli raspad i danas intrigira javnost.

Grupa Đavolice bila je jedan od najzapaženijih ženskih pop-folk projekata sredinom 2010-ih, nastala pod okriljem Grand produkcije i Saše Popovića. Trio su činile Tamara Milutinović, Teodora Džehverović i Goga Gačić, djevojke koje su se publici predstavile kroz ''Zvezde Granda'', a zatim vrlo brzo postale jedno od najatraktivnijih imena na sceni.

Iako su djelovale kratko – od 2015. do 2016. – uspjele su izbaciti nekoliko hitova poput ''Piće za mladiće'', ''Ćuti i vozi'' i ''Čokolada i vanila'', koji su brzo osvojili publiku i klubove diljem regije.

Zašto su se Đavolice raspale?

Iako su kružile razne priče o svađama, stvarni razlog raspada bio je kombinacija privatnih i međuljudskih faktora.

Ključni trenutak dogodio se kada je Goga Gačić zatrudnjela i odlučila se povući iz intenzivnog tempa nastupa kako bi se posvetila obitelji.

Uz to, odnosi unutar grupe nisu bili idealni. Prema navodima iz medija, Teodora Džehverović nije bila u najboljim odnosima s ostalim članicama, dok su Tamara i Goga ostale bliske i nakon raspada, čak su postale i kume.

Sama Goga kasnije je priznala da je tri žene teško uklopiti, aludirajući na različite karaktere i dinamiku unutar benda.

Gdje su danas Đavolice?

Iako je grupa trajala kratko, svaka članica nastavila je svoj put – i to vrlo uspješno.

Teodora Džehverović danas je jedna od najvećih regionalnih pop zvijezda. Nakon raspada grupe započela je solo karijeru i izbacila niz hitova te dva albuma, uz brojne suradnje i nastupe.

Tamara Milutinović također je izgradila stabilnu solo karijeru i ostala prisutna na estradi. Njezini singlovi redovito pronalaze put do publike, a često nastupa diljem regije. 2023. godine rodila je kćer, a na tajnoj ceremoniji udala se za nogometaša Darka Jevtića.

Goga Gačić nakon raspada povukla se s scene kako bi se posvetila majčinstvu i privatnom životu, no u posljednje vrijeme najavila je povratak karijeri. U veljači je objavila pjesmu ''Loša epizoda''.

Trenutno prolazi kroz proces razvoda od pjevača Marka Gačića nakon 8 godina braka, o čemu je sve obavijestila na svojim društvenim mrežama.

''Ja sam dobro. Gospođa mi je status. Zaista ne bih ništa večeras pričala. Ne bježim od toga da pričam na tu temu. Spremam povratak na scenu, bit ćete obaviješteni. Deset godina sam bila u obitelji, posvećena mama i supruga, život ide dalje. Tu su moja zlatna dječica, koju treba izvesti na pravi put i moja karijera koju sam zapostavila. Ne kajem se ni zbog čega. Ovih dana su mi velika podrška moji roditelji, ali i moji drugi roditelji tj. Markovi roditelji. Puno ljubavi su pružili meni i mojoj djeci. Sad nastavljamo punom parom. Naše je da se trudimo i da radimo na sebi. Ja sam uvijek to što jesam, pustit ćemo vrijeme da pokaže", rekla je Goga za srpske medije.

