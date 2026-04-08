Preselila se u Norvešku: Naša pjevačica ne planira povratak u Hrvatsku, evo i zašto!

Nakon dva desetljeća pauze Paola Valić Bekić odlučila se vratiti glazbi. I to u dalekoj Norveškoj, u koju se odselila prije šest godina. Kako je došla na ideju za novu pjesmu, koliko ju je promijenilo majčinstvo te zašto uopće ne razmišlja o povratku u Hrvatsku, podijelila je s našom Dijanom Kardum.

S 38 godina, bez znanja jezika i kulture, Paola Valić spakirala je život u kofere i preselila se u Norvešku. Danas ondje živi, radi i – ponovno pjeva. Nakon gotovo dva desetljeća pauze glazba se vratila u njezin život.

''U Norveškoj živim i radim zadnjih šest godina. Radim i običan posao, kako ja to volim reći, od 8 do 16 kao menadžer u jednoj tvrtki brze mode, a prošle godine u šestom mjesecu otvorila sam svoj obrt i tako je zapravo krenula ta glazba.''

Paola Valić Bekić

Prvo su tu bili glazbeni kvizovi, zatim karaoke, a potom i privatni događaji. U Norveškoj je upoznala mladog glazbenika Tonija Grbešića, s kojim je počela stvarati glazbu. Rezultat je i njezina nova pjesma "Trauma", prva objavljena nakon 19 godina.

''Trauma je jedna iskrena i prava životna priča jer smatram da svi u životu prođu kroz određene vrste trauma i danas se jako puno priča o tome, u javnom prostoru, o traumama, ozdravljenju i tako dalje. Ja sam nekako odlučila da bi trebalo potpisati primirje sa svim tim traumama i ožiljcima i onda sam nekako smatrala zanimljivim da pjesma nije samo neka standardna ljubavna 'ostavio me Mate' itd., pa sam rekla - ajmo napraviti nešto životno, nešto stvarno.''

O povratku glazbi razmišljala je još tijekom sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Svoju glazbenu priču započela je početkom 2000-ih, a danas na to razdoblje gleda s osmijehom, ali i ponosom.

''Mislim da je kul bila suradnja s Playoneom 'I like you' i 'Papaya'. Baš sam voljela te dvije stvari, i dandanas ih nekad na kvizovima pustimo ili ih izvedemo, i sad 'Ja sam ta' nije loša. Ne znam, mislim da su to kul pjesme. Album 'Najbolja', on je bio prvi, o njemu bi se dalo pričati. Nije bio loš, bio je isti kao ja, pomalo infantilan. Bila sam jako ponosna na izvedbu Sije u 'Tvoje lice zvuči poznato' zato što je ta stvar stvarno vraški teška.''

Paola Valić Bekić

No najveća životna uloga danas joj je majčinska. Njezin sin Benjamin ima 13 godina i, kaže, već ozbiljno ulazi u tinejdžerske izazove.

''Majčinstvo me naučilo, strpljenju, strpljenju, neodustajanju, zbog njega, htjela ili ne htjela, moram biti bolji čovjek. Svaka se žena neopisivo promijeni kad postane majka i to je ogromna tranzicija iz jednog sebičnog ja u jednu potpuno drugu sferu, tako da po tome nisam nimalo posebna.''

Tinejdžersko razdoblje u njihovu domu, priznaje kroz smijeh, donosi i svakodnevne male drame – gotovo kao nekad u njezinoj rubrici "Mamine drame", koju smo mogli gledati u IN magazinu.

''Mi smo sada u pubertetskom razdoblju, tako da ja ludujem nekoliko puta dnevno, ali dobro, sve će to proći, samo neka je zdravlja. Sad zvučim kao one stare bake, ali to je stvarno tako."

Benjamin odrasta između dviju kultura – hrvatske i norveške – i, kako kaže njegova majka, vrlo dobro zna kada koju ulogu odigrati.

Paola Valić Bekić

''On je mali zafrkant, kad treba na minus pet izići u kratkim rukavima van, onda mi kaže: 'Ja sam Norvežanin', kad se dere i urla po kući i ima svoje momente, onda mi kaže: 'Što hoćeš, ja sam Balkanac.' Ja vrlo njegujem tu Hrvatsku kulturu i recimo kad negdje putujemo, kad on kaže da smo iz Norveške, ja poludim i kažem: 'Ne, nije istina, mi smo iz Hrvatske i mi smo Hrvati koji živimo u Norveškoj, ne laži.' On je apsolutni Hrvat i uvijek će biti Hrvat, kao što ću ja uvijek biti ponosna Hrvatica i uvijek to govorim i ističem,nikad ne možeš postati netko drugi"''

O povratku u Hrvatsku ipak još ne razmišlja.

''Nema sad govora o povratku u Hrvatsku, eventualno za neki super odličan projekt pa onda da zgiljam na koji mjesec. Ali znate vi kolika je snaga bila potrebna da se nauči norveški jezik. Ja bih sad stvarno bila luda kad bih sve to vrijeme bacila u nepovrat. Uostalom, slaže mi se ovako malo-pomalo, komadić po komadić, ovaj dio s mjuzom. Ovog trenutka nema govora o povratku. Previše sam truda i suza uložila u to da se adaptiram i u to društvo, i u tu kulturu, i u taj sjevernjački mindset, tako da ne još neko vrijeme.''

U planu je još pjesama, a nada se i albumu. Jer glazba je danas, više nego ikad – terapija.

''Život danas ne možeš planirati, sve je jako krhko, svašta se promijeni u jednoj sekundi. Vidite u kakvom ludom svijetu živimo, tako da je najvažnije, kako su govorile misice, da bude mir i da sve bude okej i da smo zdravi, onda ćemo lako sve. Voljela bih, naravno, jer me glazba stvarno liječi, opušta'', zaključila je Paola.

Novi život donio je i novu glazbu – onu koja dolazi u pravo vrijeme i bez pritiska.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

