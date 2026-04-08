Tko je ljepotica širokog osmijeha koja glumi u novom holivudsko-srpskom filmu?

Jedna od najtraženijih regionalnih glumica, Ivana Dudić, još jednom je dokazala da s pravom nosi titulu modne i glumačke zvijezde nove generacije.

Jedna od najpoznatijih glumica mlađe generacije u regiji, Ivana Dudić, privukla je pažnju javnosti na svečanoj premijeri filma ''Gospodar Oluje'', gdje je zablistala na crvenom tepihu.

U elegantnoj bakrenoj haljini koja je istaknula njezinu prirodnu ljepotu i samopouzdanje, Ivana je bila među najupečatljivijim uzvanicima večeri.

Podsjetimo, Ivana Dudić publiku je osvojila ulogama u popularnim serijama poput ''Ubice mog oca'', ''Istine i laži'' i ''Igra sudbine'', no njezina karijera posljednjih godina ide uzlaznom putanjom i izvan regionalnih okvira.

Pogledaji ovo Celebrity Sretan dan u obitelji chefa Vukadina, objavio je fotke na Instagramu: ''Živote naš...''

Film ''Gospodar Oluje'' predstavlja važan iskorak, riječ je o holivudsko-srpsko znanstveno-fantastičnom projektu koji okuplja međunarodnu ekipu i otvara vrata svjetskoj filmskoj sceni.

"Dvoje mladih ljudi, Nebo i Ana, su sa svojim narodom preživjeli svojevrsnu apokalipsu. Upravo zato što su preživjeli, imaju želju za boljim životom. Njih dvoje se bore za neko bolje sutra bez oluja, tuge i muka, bore se za nešto bolje", rekla je glumica.

Prema njenim rečima, kompjuterski efekti u "Gospodaru Oluje" su rađeni po standardima serija i filmova poput "Igra prijestolja" i "Avatar".

"Fascinantno je što su napravili - borbe, trke. Taj CGI, sve su to radili ručno. Nije radio AI, nije robot, ručno su crtali i sklapali. To zaista kod nas nije viđeno", istaknula je Dudić.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se ovog para iz filma Zapravo ljubav? Nakon više od 22 godine opet su se sreli

Za srpske medije otkrila je kako se osjećala na premijeri u Los Angelesu, ali i da je odbila kaskadera.

''Na premijeri u Los Angelesu je bilo fantastično. Nisam svjesna što me je snašlo, za mene je premijera u Beogradu jednako važna kao i američka premijera, biti svjesna što smo mi zapravo napravili. Ovaj žanr nisam nikada gledala, nije moj cup of tea. Kada sam prvi put gledala film, malo sam se uplašila, jer ne znam kako bi to trebalo izgledati. Dobivala sam lijepe komentare, tko bude gledao vidjet će da su kroz film redatelji testirali na mojim krupnim kadrovima. To je ono što je glumački zadatak da, kroz malo riječi, kroz neke poglede, neke unutarnje osjećaje dočaram što se događa'', rekla je za Blic.

''Sve kaskaderske scene sam radila sama. Na to sam ponosna. Nije bilo lako, bilo je malo strašno. Željela sam sve sama proživjeti kroz ovaj film'', dodala je.

Pogledaji ovo Nekad i sad Pamtite li strogu Grospićku? Evo gdje je danas poslije gotovo 20 godina!

Ivana Dudić rođena je 1991. godine u Beogradu, glumu je završila na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a u glumi je aktivna od oko 2014. godine.

Na društvenim mrežama prati ju 116 tisuća ljudi.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Nekad i sad Napustila je hit-seriju na vrhuncu slave, a sada je otkrila što se krilo iza njezine odluke

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Meri Goldašić raspričala se o dejtanju nakon razvoda, evo do kakvog je zaključka došla