Sjećate li se ovog para iz filma Zapravo ljubav? Nakon više od 22 godine opet su se sreli

Martin Freeman i Joanna Page ponovno su se susreli više od 20 godina nakon filma "Zapravo ljubav" te se prisjetili zajedničkih početaka i uspješnih karijera koje su izgradili nakon tog kultnog hita.

Obožavatelje kultnog filma "Zapravo ljubav" razveselila je vijest o ponovnom susretu dvoje omiljenih glumaca – Martina Freemana i Joanne Page.

Dvojac se susreo u emisiji "The One Show" više od dva desetljeća nakon što su zajedno glumili u jednoj od najpoznatijih romantičnih priča svih vremena.

"Nismo se vidjeli više od dvadeset godina", priznali su glumci, prisjećajući se snimanja filma koji je obilježio jednu generaciju. Upravo su oni u filmu utjelovili Johna i Judy, dvojnike za snimanje intimnih scena čija se sramežljiva romansa razvija u jednoj od najsimpatičnijih priča filma.

Nakon filma "Zapravo ljubav" Freeman je izgradio impresivnu karijeru. Globalnu slavu stekao je ulogom Tima u britanskoj verziji serije "U uredu", a potom i kao dr. John Watson u hit-seriji "Sherlock".

Veliki uspjeh ostvario je i u filmskoj trilogiji "Hobit", gdje je utjelovio Bilba Bagginsa, čime je postao jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Uz to, pojavljivao se i u Marvelovu filmskom svemiru.

U privatnom životu bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom Amandom Abbington, s kojom ima dvoje djece. Iako više nisu zajedno, ostali su u dobrim odnosima i zajednički odgajaju djecu.

S druge strane, Page je nastavila graditi karijeru prvenstveno na britanskoj televizijskoj sceni. Najpoznatija je po ulozi u popularnoj seriji "Gavin i Stacey", koja joj je donijela veliku popularnost u Ujedinjenom Kraljevstvu. Osim glume, okušala se i kao voditeljica te sudjelovala u raznim televizijskim projektima, a nedavno je predstavila i novu BBC-jevu seriju "Shift the Thrift".

Za razliku od Freemana, Joanna je više usmjerena na obiteljski život. Udala se za glumca Jamesa Thorntona, s kojim ima četvero djece, a upravo je zbog vjenčanja 2003. propustila premijeru filma "Zapravo ljubav".

Njihovo ponovno zajedničko pojavljivanje izazvalo je val nostalgije među fanovima filma, koji i danas uživa status božićnog klasika. Iako su prošla više od dva desetljeća, Freeman i Page pokazali su kako među njima i dalje postoji kemija i humor koji su ih učinili omiljenima.

"Mislim da nismo uopće ostarjeli", našalila se Joanna, dok je Freeman dodao: "Mislim da smo se čak pomladili."

"Zapravo ljubav" i dalje je jedan od najgledanijih božićnih filmova, a priče poput njihove ostale su urezane u kolektivno sjećanje publike. Upravo zato ovakvi susreti podsjećaju koliko je snažan trag film ostavio – ne samo na gledatelje već i na same glumce. Nakon više od dvadeset godina jedno je jasno – neke filmske priče nikada ne stare.

