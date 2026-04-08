Napustila je hit-seriju na vrhuncu slave, a sada je otkrila što se krilo iza njezine odluke

Nicole Eggert, čiju borbu s rakom danas prate mnogi, otkrila je kako je otišla iz "Spasilačke službe" nakon propasti obećanja o spin-offu u kojem je trebala imati glavnu ulogu.

Nicole Eggert ostala je upamćena kao jedno od zaštitnih lica kultne serije "Spasilačka služba" (Baywatch), no malo tko zna da je seriju napustila upravo u trenutku kada je bila na pragu svjetske dominacije.

Kako je otkrila u podcastu "Still Here Hollywood", kada je trebala započeti svoj staž u seriji, producenti su joj ponudili ideju o spin-offu koji bi bio u stilu serije "Beverly Hills", ali na plaži, u kojoj bi joj se pridružio kolega David Charvet.

"To bi bila srednja škola na plaži koja trenira za spasioce. Trebao je to biti zaseban projekt", poručila je Nicole te dodala kako je bila uzbuđena zbog tog projekta, koji je na koncu otkazan zbog velikog uspjeha "Spasilačke službe". "Odradila sam prve dvije godine i serija je postala broj jedan u svijetu. I [producenti] su rekli: 'Spin-off? Ništa! Ovo funkcionira i želimo da tako i ostane!'"

Kako od tih planova nije bilo ništa, Eggert je napustila seriju, iako joj je uloga Summer Quinn i dalje najpoznatija u njezinoj karijeri, koja seže pet desetljeća.

Rođena je 13. siječnja 1972. u Kaliforniji, a u svijet zabave ušla je još kao dijete. Već s nekoliko godina počela se pojavljivati u reklamama, a ubrzo su uslijedile i prve televizijske uloge.

Prvu veću prepoznatljivost stekla je u popularnoj seriji "Charles in Charge", gdje je glumila Jamie Powell, što ju je lansiralo među mlade televizijske zvijezde osamdesetih i ranih devedesetih.

Najveću slavu donijela joj je uloga Summer Quinn u "Spasilačkoj službi", u kojoj je glumila od 1992. do 1994. godine. No iza kulisa njezin odlazak iz serije imao je zanimljivu pozadinu, kada su producenti odustali od obećanog spin-offa, a ona je na koncu otišla vjerujući da će se uspjeti distancirati od stigme koju je serija nosila, što danas smatra mladenačkom idejom.

Iako je "Spasilačka služba" nastavila nizati uspjehe i bez nje, Eggert je razvijala glumačku karijeru u televizijskim filmovima i reality-projektima. Pojavljivala se u raznim TV produkcijama, ali nikada više nije dosegla globalnu popularnost kakvu joj je donijela uloga Summer Quinn.

Nicole je tijekom godina bila u središtu pažnje i zbog privatnog života, a danas je majka i fokusirana na obitelj. Kao i mnoge dječje zvijezde, prošla je kroz uspone i padove, no posljednjih godina otvoreno govori o životnim izazovima.

Početkom 2024. otkrila je da joj je dijagnosticiran drugi stadij raka dojke, nakon čega je započela liječenje koje je uključivalo kemoterapiju i mastektomiju. Nedavno je podijelila i dobre vijesti – nalazi su joj čisti, a zdravstveno stanje se poboljšava. Svoj optimizam podijelila je s obožavateljima i naglasila koliko joj podrška znači u procesu oporavka.

Iako je napustila seriju koja je postala globalni fenomen, Eggert i danas s nostalgijom govori o tom razdoblju. Njezina priča pokazuje kako odluke donesene u mladosti mogu imati dugoročne posljedice, ali i kako se život može nastaviti u novim smjerovima.

Unatoč tome što je u njoj bila samo dvije godine, mnogi je danas pamte kao jednu od ikona "Spasilačke službe" – glumicu koja je bila dio početka, ali je odlučila otići prije nego što je val slave dosegao svoj vrhunac.

