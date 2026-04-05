Bivša misica privedena na snimanju spota Alke Vuice? Obje su se oglasile na Instagramu

Bivša misica Ana Batarelo navodno je privedena na snimanju spota Alke Vuice zbog filmskih rekvizita. O svemu su se potom oglasile na Instagramu.

Snimanje novog spota Alke Vuice za pjesmu ''Rata-ta-ta-ta'', koju izvodi s Damirom Martinovićem Mrletom iz Leta 3, navodno je neočekivano dobilo napetu notu.

Sve je na Instagramu detaljno opisala Ana Batarelo, Splićanka koja je 2014. predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss Planet Earth, a sada je sudjelovala u snimanju i realizaciji spota.

"Nakon što sam pristala sudjelovati u snimanju i realizaciji videa za novu pjesmu Alke i Mrleta (Let 3) Rata-ta-ta-ta, dogodila se situacija koju ću dugo pamtiti. Privedena sam u policijsku postaju te optužena da su mi oduzete tri strojnice HRVATSKE VOJSKE (AKO NE ZNAŠ STO JE BILO ?!?!). Boravili smo u predivnom hotelu, gdje su nas svi srdačno dočekali i iskazali veliko poštovanje prema Alki i Mrletu. Osjećali smo se opušteno, a nakon cjelodnevnog snimanja spota za pjesmu ''Rata-ta-ta-ta'' ostavili smo rekvizite koje smo posudili iz tvrtke Jadran film na recepciji kako bismo stigli na večeru (koja je zamislite trajala samo do 21h) i napokon ubiti glad. Nakon večere, umorni, ali zadovoljni, otišli smo spavati. Međutim, probudio me poziv s recepcije'', napisala je.

Ana Batarelo

"Ana Batarelo, možete li, molim vas, sići na recepciju? Imamo problem s vašim oružjem", prepričala je poziv.

Alka Vuica

Odmah je obavijestila Alku te su zajedno otišle na recepciju, gdje ih je dočekao zaštitar koji je već pozvao policiju.

"Uspavana i pomalo nervozna, pokušala sam mu objasniti da se radi o rekvizitima za koje imamo potvrdu korištenja te da nisu opasni i da sam ih ostavila na sigurnom mjestu kako ih netko ne bi ukrao. No, unatoč objašnjenju, inzistirao je da policija dođe'', napisala je Ana.

Galerija 25 25 25 25 25

U komentarima ispod njezine objave zatim se oglasila i Vuica.

"Bilo je stvarno strašno i ne mogu nikako zaspati... Ne mogu vjerovati u kojem vremenu živimo! Slobodniji smo bili za vrijeme Rata-ta-ta, o Jugoslaviji da ne pričam. Žao mi je ah, što sam ti dala 'oružje', te što si ga preuzela za moj video uradak i sad odgovaraš k'o da si 'terorista'! Čuj... 'oduzete su ti 3 strojnice', a maco, nisi ni zapucala! Oprosti zlato, ali kao što moja nova pjesma Rata-ta-ta poručuje: Stalno nas je*u oni koji su svoj zadnji metak odavno ispalili".

Alka Vuica na Instagramu

