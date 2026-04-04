Pamtite li jednu od najpoznatijih TV vještica? Evo gdje je danas nakon 20 godina

Holly Marie Combs proslavila se kao Piper Halliwell u seriji "Čarobnice", a nakon tog kultnog uspjeha nastavila je karijeru kroz uloge, podcast i mirniji obiteljski život.

Serija "Čarobnice" (Charmed) obilježila je kraj 90-ih i početak 2000-ih kao jedan od najpopularnijih televizijskih fenomena, spajajući nadnaravno, obiteljske odnose i snažne ženske likove.

Priča o sestrama Halliwell, koje otkrivaju svoje moći i bore se protiv zla, osvojila je milijune gledatelja diljem svijeta i postala kultni klasik koji se i danas rado gleda. Upravo zahvaljujući toj seriji, mnoge su glumice stekle globalnu prepoznatljivost – među njima i Holly Marie Combs.

Holly Marie Combs jedno je od najprepoznatljivijih televizijskih lica s kraja 90-ih i početka 2000-ih, a generacije gledatelja pamte je kao Piper, koja je potezima ruku mogla zaustaviti osobu. Ipak, njezina karijera započela je puno ranije i razvijala se kroz niz zanimljivih projekata.

Rođena 3. prosinca 1973. u San Diegu, Combs je odrasla u umjetničkom okruženju – majka joj je bila glumica, zbog čega se s njom vrlo rano preselila u New York. Upravo tamo počinje razvijati interes za glumu i pohađa Professional Children’s School, školu poznatu po obrazovanju mladih talenata.

Već kao tinejdžerica dobiva prve uloge, a publika ju je mogla vidjeti u serijama i filmovima poput "Sweet Hearts Dance" i popularnoj seriji "Picket Fences", koja joj donosi prve ozbiljnije pohvale kritike.

Pravi uspjeh stiže 1998. godine kada dobiva ulogu Piper Halliwell u seriji "Čarobnice". Kao srednja sestra u obitelji vještica, Piper je brzo postala jedan od najomiljenijih likova jer je za razliku od tipičnih heroina bila prizemna, emotivna i često razapeta između normalnog života i nadnaravnih obaveza. Upravo ta kombinacija učinila ju je bliskom publici, a Combs je s godinama postala i jedan od ključnih stupova serije – kako pred kamerama, tako i iza njih, kao producentica.

Serija je trajala osam sezona i stekla kultni status, a Piperin lik prošao je veliku transformaciju – od nesigurne djevojke do snažne žene i majke.

Nakon završetka serije 2006. godine, Combs se nije povukla iz glume, ali je birala projekte s više pažnje. Najveći povratak na male ekrane ostvarila je u popularnoj seriji "Slatke male lažljivice" (Pretty Little Liars), gdje je glumila Ellu Montgomery, majku jedne od glavnih junakinja.

Ova uloga donijela joj je novu generaciju fanova i dokazala da može uspješno funkcionirati i izvan svijeta nadnaravnog.

Posljednjih godina Holly se okrenula i podcastima. Zajedno s kolegama iz "Čarobnica", Brianom Krauseom i Drew Fullerom, pokrenula je podcast "House of Halliwell", u kojem se prisjećaju epizoda, dijele anegdote sa snimanja i razgovaraju o utjecaju serije. Podcast je brzo stekao popularnost među obožavateljima koji i danas s nostalgijom prate seriju.

Zanimljivo, među posljednjim glumačkim projektima bila joj je epizoda serije "Uvod u anatomiju" gdje je glumila uz svoju kolegicu iz "Čarobnica" Alyssom Milano.

Combs je majka trojice sinova iz braka s Davidom Donohom, s kojim je bila u braku od 2004. do 2011. godine. Danas je u braku s vlasnikom restorana Mikeom Ryanom, a privatni život uvijek je nastojala držati podalje od očiju javnosti. Poznata je i po svojoj ljubavi prema životinjama i prirodi, često dijeleći trenutke iz svakodnevice na društvenim mrežama.

Osim toga, putem profila na Instagramu i X-u često dijeli stavove o glumačkoj industriji. Otvoreno je kritizirala reboot serije iz 2018., smatrajući kako nije dovoljno poštovao original, a podržala je i kolegice koje su optužile producenta Jossa Whedona za zlostavljanje.

Danas je Holly aktivna kroz podcast, konvencije i povremene glumačke projekte, a i dalje uživa veliku popularnost među fanovima diljem svijeta. Iako više nije stalno prisutna na televiziji, njezin utjecaj ostaje snažan, ponajviše zahvaljujući ulozi Piper Halliwell.

U manje od dvije godine troje glumaca iz ove serije je preminulo nakon borbe s teškom bolesti. Više o tome pročitajte OVDJE.

