Godinama je bila miljenica kultne serije, a onda je otkrila što joj je umalo uništilo karijeru

Charisma Carpenter proslavila se kao Cordelia Chase u serijama "Buffy, ubojica vampira" i "Angel", a njezinu karijeru obilježili su kultni status, sukob s producentom i kasniji angažman u borbi za bolje uvjete u industriji.

Serije "Buffy, ubojica vampira" i "Angel" obilježile su čitavu generaciju koja je odrastala krajem 90-ih i početkom 2000-ih, donoseći spoj nadnaravnog, humora i ozbiljnih životnih tema. Kroz borbu protiv demona, ove su serije zapravo progovarale o odrastanju, identitetu, ljubavi i gubitku, zbog čega su mnogima postale puno više od obične televizijske zabave – pravi kulturološki fenomen koji i danas ima snažan utjecaj.

Charisma Carpenter jedno je od najprepoznatljivijih lica kultnih serija "Buffy, ubojica vampira" i "Angel", a njezina karijera obilježena je velikim uspjesima, ali i kontroverzama koje su godinama kasnije izašle na vidjelo.

Njezina Cordelia Chase prošla je put od razmažene navijačice do bitne karike u borbi protiv vampira i demona, zbog čega ju mnogi fanovi ove franšize smatraju jednim od najbolje napisanih likova u seriji.

Rođena 23. srpnja 1970. u Las Vegasu, Carpenter je odrasla u obitelji mješovitog podrijetla, a već u mladosti pokazivala je interes za umjetnost. Pohađala je školu za izvedbene umjetnosti u San Diegu, gdje se počela ozbiljnije baviti plesom i glumom.

Prije nego što je uplovila u svijet Hollywooda, radila je razne poslove – od aerobik instruktorice do konobarice – pokušavajući se probiti na glumačku scenu.

Njezini prvi angažmani bili su manji televizijski nastupi i reklame, no pravi proboj dogodio se krajem 90-ih kada je dobila ulogu Cordelije Chase u seriji "Buffy, ubojica vampira".

Cordelia je u početku bila tipična srednjoškolska “popularna djevojka”, no s vremenom se razvila u kompleksan i snažan lik, što je Carpenter donijelo veliku popularnost među gledateljima. Ova uloga postala je jedna od ključnih u njezinoj karijeri koju je nastavila razvijati lik u spin-off seriji "Angel", gdje je Cordelia dobila još veću dubinu i važnost u priči.

Lik je prošao značajnu transformaciju – od površne tinejdžerice do empatične i hrabre žene koja igra ključnu ulogu u borbi protiv zla. Upravo ta evolucija učinila je Cordeliju jednim od najomiljenijih likova u cijelom Buffyverseu.

Iako je njezina karijera bila u usponu, Carpenterin put nije bio bez prepreka. Tijekom snimanja serije Angel došlo je do sukoba s kreatorom serije Jossom Whedonom.

Godinama kasnije, glumica je javno progovorila o navodnom toksičnom radnom okruženju, tvrdeći da je bila izložena neprimjerenom ponašanju, osobito tijekom trudnoće. Njezin lik je potom naglo otpisan iz serije, što je šokiralo fanove. O njezinom odlasku progovorio je i kolega iz Buffyversa James Marsters, koji je u jednom podcastu izrazio žaljenje što je zbog njegovog potencijalnog dolaska u "Angel" Carpenter bila primorana otići iz pete sezone i to u trenucima dok je čekala dijete.

Ove tvrdnje ponovno su otvorile raspravu o uvjetima rada u industriji i dale dodatnu težinu pokretima koji se bore za sigurnije radno okruženje.

Nakon odlaska iz "Angela", Carpenter je nastavila glumačku karijeru, pojavljujući se u brojnim televizijskim serijama i filmovima. Među poznatijim projektima su "Charmed", "Veronica Mars" i serijal filmova "The Expendables", gdje je glumila uz Sylvestera Stallonea i Jasona Stathama.

Iako više nije dio velikih televizijskih hitova poput "Buffy", ostala je aktivna u industriji i zadržala bazu vjernih obožavatelja.

Posljednjih godina Charisma se okrenula i podcastima te projektima koji istražuju teme stvarnih zločina i društvenih problema. Time je proširila svoje djelovanje izvan glume, ali i ostala prisutna u javnom prostoru.

Tijekom snimanja "Angela", udala se za Damiana Hardyja, s kojim je dobila sina Donovana. Iako je brak završio razvodom, često ističe koliko joj majčinstvo znači i koliko joj je promijenilo život.

Danas Carpenter živi nešto mirnijim životom, ali i dalje aktivno sudjeluje u projektima, konvencijama i susretima s fanovima. Njezina otvorenost o iskustvima iz industrije učinila ju je važnim glasom u borbi za bolje uvjete rada u Hollywoodu.

Od srednjoškolske “kraljice” Cordelije Chase do žene koja je progovorila o nepravdi iza kamera – Charisma Carpenter ostaje simbol jedne ere, ali i primjer hrabrosti u industriji koja se još uvijek mijenja.

