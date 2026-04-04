Kamo je to otputovala? Nina Badrić je prisustvovala posebnoj tradiciji koja oduzima dah

Nina Badrić boravi na Siciliji gdje je nakon razgledavanja Palerma u Trapaniju prisustvovala jedinstvenoj uskrsnoj Procesiji misterija, jednoj od najstarijih u Italiji.
Hrvatska glazbena diva Nina Badrić ovih dana uživa na Siciliji, a svojim pratiteljima otkrila je kako izgleda njezin proljetni bijeg na jedan od najljepših talijanskih otoka.
Putovanje je započela u Palermu, odakle je podijelila niz fotografija koje odišu mediteranskim šarmom. U opuštenom, ali modno usklađenom izdanju, Nina je pozirala ispred impresivne arhitekture i uskih uličica grada, pokazujući kako spaja stil i udobnost. Kožna jakna, sunčane naočale i sportske tenisice savršeno su se uklopile u atmosferu živopisnog Palerma.
Galerija 26 26 26 26 26
Nakon razgledavanja glavnog grada Sicilije, Nina se uputila prema Trapaniju, gdje je doživjela jedno od najposebnijih uskrsnih događanja u Italiji – slavnu Procesiju misterija (Processione dei Misteri di Trapani).
U videu koji je podijelila, objasnila je značaj ove tradicije: riječ je o najvećoj i najpoznatijoj procesiji u Trapaniju koja se održava na Veliki petak i traje neprekidno više od 24 sata – od poslijepodneva pa sve do subotnjeg jutra. Ova impresivna procesija jedna je od najstarijih u Italiji, s tradicijom dužom od 400 godina, te predstavlja srce Velikog tjedna u tom dijelu Sicilije.
Svake godine okuplja tisuće vjernika i turista iz cijelog svijeta, a Nina nije skrivala koliko ju je ovo iskustvo dojmilo, a istog mišljenja su i njezini pratitelji.
Njezin sicilijanski odmor tako je spoj kulture, mode i duhovnosti, a objave još jednom potvrđuju koliko uživa u putovanjima i otkrivanju novih mjesta – ali i posebnih tradicija koje ostavljaju snažan dojam.
Tijekom nedavnog boravka u Beogradu, Nina je zapjevala s Lepom Brenom, o čemu više čitajte OVDJE.
U ožujku je boravila u Sjevernoj Makedoniji, gdje je, među ostalima, posjetila i rodni kraj Toše Proeskog. Više pročitajte OVDJE.
