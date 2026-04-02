Blistavu karijeru i život vlasnice hita iz 80-ih zamalo je ugasila teška nesreća

Gloria Estefan, kubansko-američka pjevačica i autorica hita iz 80-ih, iza sebe ima impresivnu karijeru. No njezin put obilježila je i teška nesreća koja joj je zamalo ugasila život. Danas se smatra simbolom snage, upornosti i uspjeha.
Gloria Estefan jedna je od najpoznatijih latino glazbenih zvijezda svih vremena, a njezin put do uspjeha bio je sve samo ne jednostavan.
Rođena je u Havani na Kubi, no kao dijete s obitelji seli u Sjedinjene Američke Države, gdje započinje novi život. Upravo taj spoj kultura kasnije će obilježiti i njezinu glazbu, kojom je osvojila publiku diljem svijeta.
Galerija 5 5 5 5 5
Sudbonosan trenutak u njezinu životu bio je susret s Emilijom Estefanom, glazbenikom i producentom koji će postati njezin suprug i najveća podrška. Vjenčali su se 1978. godine, a njihov brak traje više od četiri desetljeća, što ih čini jednim od najstabilnijih parova u svijetu showbizza, piše People.
Gloria Estefan, Emilio Estefan Foto: Profimedia
Zajedno imaju dvoje djece – sina Nayiba, rođenog 1980., i kćer Emily, koja je stigla na svijet 1994. godine. Oboje su krenuli stopama svojih roditelja i okušali se u glazbi, nastavljajući obiteljsku tradiciju.
Gloria Estefan danas se ubraja među najuspješnije glazbenike svih vremena – prodala je više od 90 milijuna albuma i osvojila čak sedam nagrada Grammy.
Svjetsku slavu donio joj je hit ''Conga'', jedan od najpoznatijih latino pop hitova svih vremena, dok se među njezinim pjesmama ističe i ''Hoy'', koja i danas bilježi veliku popularnost i milijune pregleda.
No, njezin život obilježila je i tragedija koja ju je mogla stajati karijere, pa i života. Dana 20. ožujka 1990., tijekom turneje, njezin autobus doživio je tešku prometnu nesreću u Pennsylvaniji. Gloria se u tom trenutku odmarala na putu prema sljedećem koncertu, piše NBC.
''Sjećam se da je autobus stao i pomislila sam: ‘Kako brzo smo stigli?’'', prisjetila se.
Samo nekoliko trenutaka kasnije dogodio se snažan sudar. Zbog oluje promet je stao, no kamion iza njih nije uspio zakočiti te je silovito udario u njihov autobus i gurnuo ga u vozilo ispred. Situacija je bila dodatno opasna jer su čelični djelovi kamiona probili prednji dio autobusa. Nakon nesreće uslijedili su trenuci koje nikada neće zaboraviti:
''Ležala sam na podu autobusa i pokušala se podići, ali nisam mogla. Bila sam u strašnim bolovima, što mi je zapravo davalo nadu – jer sam, uz oca koji je godinama bio u invalidskim kolicima, znala kako kralježnica funkcionira. Znala sam da, da sam oštetila leđnu moždinu, ne bih osjećala ništa'', ispričala je.
Ozljede su bile ozbiljne, a oporavak dug i neizvjestan. Ipak, Gloria je pokazala nevjerojatnu snagu i uspjela se vratiti na pozornicu, gdje je nastavila nizati uspjehe. Uz bogatu karijeru, uvijek je isticala koliko joj znači obitelj, koja joj je bila najveći oslonac kroz sve uspone i padove.
Danas, u 69. godini života, Gloria Estefan i dalje je aktivna i povezana sa svojom publikom. Na Instagramu je prati milijun ljudi, s kojima redovito dijeli trenutke iz privatnog i poslovnog života. Iako je iza nje impresivna karijera, i dalje ostaje vjerna glazbi, obitelji i projektima koje razvija sa suprugom. Danas je ona simbol snage, upornosti i dugovječnosti, a njezina priča i dalje inspirira generacije diljem svijeta.
