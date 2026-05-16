Tko je bila Silvana Armenulić? Transformacija iz našeg showa sve je sjetila na njenu tragičnu sudbinu

Od djevojčice iz siromašne obitelji do najveće zvijezde narodne glazbe bivše Jugoslavije, život Silvane Armenulić bio je ispunjen slavom, ljubavima, tragedijama i jezivim predosjećajima koji njezinu priču i danas čine jednom od najmističnijih na regionalnoj estradi.

U posljednjoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' legendarnu Silvanu Armenulić utjelovila je Laura Sučec i ponovno podsjetila gledatelje na jednu od najtragičnijih i najmističnijih životnih priča regionalne glazbene scene.

Rođena kao Zilha Bajraktarević 1939. godine u Doboju, Silvana Armenulić odrasla je u siromašnoj obitelji kao jedno od desetero djece. Njezin otac bio je slastičar, a upravo je od njega, kako je kasnije govorila, naslijedila glas i ljubav prema pjesmi. Još kao djevojčica pjevala je po kući i lokalnim okupljanjima, no obitelj nije bila oduševljena idejom da se profesionalno bavi glazbom. Ipak, sudbina je za nju imala drugačiji plan.

Sa samo 16 godina odlazi u Sarajevo kod tetke i počinje pjevati po kafanama kako bi zaradila za život. Upravo ondje ju je čuo poznati harmonikaš Ismet Alajbegović Šerbo, koji je odmah prepoznao njezin nevjerojatan talent i uveo je u svijet profesionalne glazbe. U to vrijeme uzima umjetničko ime Silvana, inspirirano talijanskom glumicom Silvanom Mangano iz filma ''Gorka riža''.

Njezina karijera eksplodirala je tijekom 60-ih i 70-ih godina. Glas pun emocije, spoj sevdaha i narodne glazbe te posebna karizma učinili su je najvećom folk zvijezdom bivše Jugoslavije. Hitovi poput ''Ciganine, sviraj sviraj'', ''Rane moje'', ''Srećo moja'' i ''Srce gori jer te voli'' obilježili su jednu eru, no pjesma ''Šta će mi život'' pretvorila ju je u legendu. Pjesmu joj je napisao Toma Zdravković, čovjek s kojim je dijelila posebno prijateljstvo i duboku emocionalnu povezanost.

Njihov prvi susret danas je gotovo mitski. Toma je, tada nepoznat i bez novca, spavao na klupi u Leskovcu kada ga je Silvana probudila i odvela na svoj nastup. Prepoznala je njegov talent i pomogla mu da započne karijeru. Godinama kasnije upravo joj je on napisao ''Šta će mi život'', pjesmu koja je prodana u više od 300 tisuća primjeraka i postala jedan od najvećih hitova jugoslavenske glazbe. Kasnije je Toma znao govoriti kako mu je žao što je pjesmu napisao jer je imao osjećaj da je predvidjela njezinu sudbinu.

Iako je na sceni djelovala glamurozno i nedodirljivo, privatni život bio joj je mnogo turbulentniji. Bila je udana za poznatog tenisača Radmila Armenulića s kojim je dobila kćer Gordanu, no njihov brak bio je obilježen krizama i navodnim nevjerama. Istodobno, Silvana je sve više postajala opterećena predosjećajima i pričama o sudbini. Nakon teške prometne nesreće koju je preživjela početkom 70-ih počela je vjerovati da joj se sprema nešto loše.

Posebno jezivu dimenziju njezinoj priči dao je susret s Baba Vangom samo nekoliko mjeseci prije smrti. Tijekom turneje u Bugarskoj Silvana je odlučila posjetiti slavnu proročicu. Prema brojnim svjedočanstvima, Vanga joj je rekla da ode i vrati se za tri mjeseca, a zatim dodala: ''Ako budeš mogla, dođi.'' Silvana je iz kuće navodno izašla u suzama, uvjerena da joj je predskazana smrt.

Samo dva mjeseca kasnije, 10. listopada 1976., dogodila se tragedija koja je šokirala cijelu Jugoslaviju. Vraćajući se s nastupa, Silvana je poginula u prometnoj nesreći na autocesti Beograd – Niš kod mjesta Kolari. U automobilu su bili i njezina sestra Mirjana te violinist Miodrag Jašarević, koji su također izgubili život. Službeno je utvrđeno da je vozač tijekom vožnje pao u dijabetičku komu, no godinama su kružile razne teorije i misteriji oko nesreće.

Imala je samo 37 godina, ali je iza sebe ostavila status ikone. Bila je mnogo više od folk pjevačice — simbol jedne epohe, žena koja je narodnu glazbu dovela do vrha popularnosti i zvijezda čije pjesme desetljećima nakon smrti ne prestaju živjeti.

