Kolege se prisjetile Tome Zdravkovića: ''Zaradu je dao za napojnicu konobaru''

Bio je boem, čovjek kojeg su svi voljeli, a jednom je Toma Zdravković cijelu zaradu ostavio konobaru za napojnicu. Ni 35 godina nakon njegove smrti njegove pjesme ne blijede, a uglas su ih pjevali i proteklog vikenda u Areni. I to publika od 7 do 77. Kako ga se sjećaju kolege te pokoju anegdotu iz njegova života, donosi naša Dijana Kardum za IN magazin.

Kad je prije nekoliko godina snimljen film o Tomi Zdravkoviću, bio je velik hit o cijeloj regiji. Film je mladim generacijama približio ovog pjevača pa danas njegove pjesme slušaju i oni koji nisu ni bili rođeni kada je on nastupao. Upravo oni pjevali su proteklog vikenda svaku pjesmu na koncertu u čast Tomi Zdravkoviću.

''Koliko je bio divan čovjek, veliki umjetnik, boem. Jednostavno ljudina među ljudima'', prisjetila se Tome Hanka Paldum.

A Toma je živio kao što je pjevao. Bio je to život pun ljubavi, boli, prijateljstva i neprospavanih noći. Bio je kralj kafana, ali i čovjek kojeg su svi voljeli. O njemu danas ne govore samo pjesme, nego i ljudi koji su s njim dijelili binu.

''On i Kemal Monteno oni su uvijek bili posebni, nekako su se njih dvojica činili jednu simbiozu, nevjerojatnu, jednu ljudsku, plemenitu. Tako da smo dosta često s njim nastupali'', priča nam Hanka te dodaje.

''Toma je zaista divan, divan čovjek bio i takvih je bilo dosta je u našim redovima što kaže takvih divnih ljudi, što kaže odlaze i ostavili su jednu prazninu na našoj sceni''.

O Tomi se i danas prepričavaju anegdote koje najbolje govore kakav je zapravo bio.

''Jednom hotel Europa, on je tamo odsjedao. Došao je konobaru naručio piće i sve što je imao para za bakšiš dao. Uvijek se sjetim jedne simpatične anegdote, ja nisam bila prisutna ali to je meni pričao moj suprug bivši, koji nažalost više nije među živima. Da li je Šuica ili Lištici bio, održali su koncert. Međutim, na koncertu je bilo par njih koji su bili vrlo neugodni, a to mahom bude po tim nekim čaršijama, nešto su ga gađali nečim, neka provokacija je bila. Međutim on je to stoički sve podnio, završio sve, koncert se završio, on je sišao dolje a oni treba da idu za Livno. Drugi koncert, to je bio koncert u šest'', priča nam Hanka te nastavlja.

''Međutim, neki ti mangupi odmah su ušli u kafanu i on je samo pitao, tko je mene gađao, tko je provocirao, ovaj jedan da bude ono, ja - on kaže dođi vamo. On ga zagrli, što ćeš popiti. Tu su oni zasjeli. Oni su ostali cijelu noć, on nije na koncert otišao. Zapili su se. To je zapravo Toma'', ispričala je Hanka.

Teška bolest pratila ga je godinama, ali nikada nije prestao pjevati. Čak i kada je bio bolestan, održavao je koncerte i pjevao kao da mu je svaki posljednji. Živio je brzo, iskreno i bez zadrške – baš kao u svojim pjesmama.

Njegov život obilježile su nesretne ljubavi, a upravo iz te tuge nastale su neke od najljepših pjesama koje se i danas pjevaju. Ljubav je, kako je govorio, bila njegova najveća inspiracija – posebno ona nesretna.

Na kraju je ostao bez novca, ali nije ostao bez ljudi. Na njegovu sprovodu bilo je more onih koji su ga voljeli. Jer Toma Zdravković nije bio samo pjevač. I dok god se pjevaju njegove pjesme, živjet će i on. A koncert na kojem se svira samo za njega, ide i u druge hrvatske gradove.

