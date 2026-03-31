Velika fešta u obitelji Aleksandre Prijović: Nitko nije ostao sjediti kad je ona zapjevala!

U obitelji Aleksandre Prijović vlada veliko slavlje jer je Mario Nakić dobio kćer Mateu, a posebnu emociju obilježila je i njegova dirljiva zahvala supruzi.

U obitelji Aleksandre Prijović zavladala je velika sreća nakon što je Mario Nakić postao otac djevojčice Mateje, čime je Filip Živojinović dobio novu, posebnu ulogu, onu strica.

Radosnu vijest prva je podijelila baka Zorica Nakić, a dolazak prinove obilježen je velikim slavljem u beogradskom restoranu, gdje su se okupili najbliži.

Večer je bila ispunjena emocijama, a posebno se pamti trenutak kada je Aleksandra Prijović zapjevala svoje hitove poput "Sve po starom" i "Dam dam", podigavši sve na noge.

U jednom trenutku slavlje je zaustavljeno kako bi Mario održao govor posvećen supruzi Leni Karlovčan.

"Želim se zahvaliti svojoj ženi što mi je omogućila da doživim najljepši dan u životu. Ona je pravi šampion i ono što je učinila nikada neću zaboraviti", rekao je ganuti Mario, istaknuvši da će rođenje kćeri pamtiti cijeli život.

Mario je sin bivšeg košarkaša Ive Nakića, dok je njegova majka Zorica bila u vezi sa Slobodanom Bobom Živojinovićem, s kojim ima sina Filipa.

Vezu s Lenom Karlovčan javno je potvrdio na Valentinovo 2024., a sada su svoju ljubav okrunili dolaskom kćeri, koja je cijeloj obitelji donijela posebnu radost.

