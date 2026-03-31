Celine Dion nakon teške borbe objavila važnu vijest za svoje fanove!

Celine Dion na svoj rođendan je otkrila kako se napokon vraća nastupima i to s deset koncerata u Parizu.

Nakon nekoliko godina neizvjesnosti i borbe sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, Celine Dion konačno se vraća onome što najviše voli – glazbi i pozornici.

Legendarna kanadska pjevačica na svoj rođendan najavila je veliki povratak kroz deset koncerata u pariškoj dvorani Paris La Défense Arena, čime je oduševila milijune obožavatelja diljem svijeta.

Ovu vijest podijelila je na društvenim mrežama na engleskom i francuskom jeziku, istaknuvši kako joj je povratak na pozornicu najbolji poklon u životu. Koncerti su zakazani za rujan i listopad, a interes publike već je ogroman. S ovom objavom krenula je i registracija za prodaju ulaznica, koje kreću 7. travnja, a koliko je ovo značajno, pokazuje i to da je za promociju korišten Eiffelov toranj.

"Tako sam spremna za ovo. Osjećam se dobro, jaka sam, uzbuđena sam, naravno, [i] pomalo nervozna", poručila je Kanađanka. "Odlično sam, brinem o svom zdravlju, osjećam se dobro. Ponovno pjevam, čak i malo plešem, ali moram vam reći nešto jako važno: Tijekom ovih posljednjih nekoliko godina, svakim danom sam osjećala vaše molitve i podršku, vašu dobrotu i ljubav. Zahvalna sam svima vama. Jedva čekam ponovno vas vidjeti."

Dion je 2022. godine otkrila da boluje od sindroma ukočene osobe (Stiff Person Syndrome), rijetkog neurološkog poremećaja koji uzrokuje ukočenost mišića i bolne grčeve. Bolest je izravno utjecala i na njezine glasnice, zbog čega nije mogla pjevati na način na koji je navikla.

Zbog toga je bila primorana otkazati turneju u sklopu koje je trebala nastupati i u Zagrebu, i povući se s pozornice, što je bio težak udarac za umjetnicu kojoj je glazba cijeli život. Kako izgleda njezina borba s ovom bolešću, pokazala je u dokumentarcu "I Am: Celine Dion".

"Ti grčevi utječu na svaki aspekt mog svakodnevnog života", priznala je tada, dodavši kako svakodnevno radi na povratku snage i mogućnosti nastupanja.

Unatoč izazovima, Dion nije odustajala. Uz terapije i kontinuiran rad na zdravlju, postupno se vraćala formi, a u javnim istupima naglašavala je kako neće dopustiti da bolest kontrolira njezin život. Dirnula je publiku i svojim nastupom na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu 2024., gdje je izvela pjesmu "L'Hymne à L'Amour", što je bio prvi znak njezina povratka.

Danas, spremna ponovno stati pred publiku, Celine Dion započinje novo poglavlje svoje karijere. Iako je put bio težak i pun prepreka, njezina upornost i ljubav prema glazbi ponovno su je dovele na vrh.

