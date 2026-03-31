Tko je zapravo Diletta Leotta, sportska novinarka koja stiže u Zenicu?

Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki današnjice stiže na utakmicu u susjednu Bosnu i Hercegovinu, a tim povodom saznajte tko je zapravo Diletta Leotta.

Na odlučujuću utakmicu kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije stiže i Diletta Leotta. Najpoznatija svjetska sportska novinarka dolazi u Zenicu bodriti Azzurre koji od 2014. nisu igrali na SP-u i kojima bi prava katastrofa bila večerašnja eliminacija.

Diletta Leotta jedna je od najpoznatijih sportskih televizijskih lica današnjice, a njezino ime već godinama je sinonim za talijanski nogomet i prijenose Serie A. Rođena 16. kolovoza 1991. u Cataniji na Siciliji, Leotta je karijeru započela relativno rano, radeći na manjim televizijskim projektima, a prvi ozbiljniji angažman imala je na Skyju.

Na Sky Sportu počela je pratiti Serie B, gdje je stekla iskustvo i prepoznatljivost, dok je dodatno radila i kao meteorologinja na kanalu Sky Meteo24. Pravi uzlet njezine karijere dolazi 2018. godine prelaskom na streaming platformu DAZN, gdje postaje zaštitno lice prijenosa Serie A i jedna od najistaknutijih sportskih voditeljica u Europi.

Osim nogometa, Leotta je sudjelovala i u brojnim drugim projektima – vodila je izbor za Miss Italije, pojavila se na prestižnom festivalu Sanremo te radila na radiju. Njezina popularnost odavno je izašla iz okvira sporta, pa je danas i uspješna influencerica s milijunima pratitelja na društvenim mrežama.

Privatni život ove atraktivne Talijanke također je pod velikim interesom javnosti. U braku je s njemačkim nogometnim vratarom Lorisom Kariusom, s kojim ima kćer Ariju, rođenu 2023. godine. Njihova veza često je u fokusu medija, a par se upoznao na Paris Fashion Weeku 2022. godine.

Diletta trenutno nosi i njihovo drugo dijete, a uskoro bi trebala roditi.

Unatoč velikoj medijskoj pažnji, Leotta često ističe kako joj je obitelj na prvom mjestu, dok uspješno balansira između profesionalnih obaveza i privatnog života. Danas predstavlja modernu sportsku novinarku – kombinaciju profesionalizma, karizme i snažnog utjecaja na društvenim mrežama.

Zbog svog atraktivnog izgleda privlači pozornost gdje god se pojavi, a na društvenim mrežama prati ju više od 9 milijuna ljudi.

