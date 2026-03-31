Nekad je zavodila u crvenom kupaćem, a onda joj je nesreća promijenila život

Brooke Burns je bivša manekenka koja je uspješno izgradila karijeru u televiziji i filmu, najpoznatija po ulozi u seriji "Spasilačka služba" i brojnim TV projektima.

Prijelaz iz svijeta modelinga u glumačke vode već desetljećima je čest put u industriji zabave, no rijetki uspiju napraviti taj korak uspješno i dugoročno. Iako modeling otvara vrata popularnosti i vidljivosti, gluma zahtijeva potpuno drugačiji set vještina – od interpretacije likova do emocionalne dubine. Upravo zato oni koji uspiju spojiti oba svijeta često postaju posebna pojava na sceni, dokazujući da iza glamura stoji i pravi talent.

Brooke Burns bila je jedno od najprepoznatljivijih lica s kraja devedesetih – plavokosa manekenka koja je uspješno napravila prijelaz u glumačke vode i televiziju, ostavivši trag u brojnim popularnim projektima.

Rođena 13. ožujka 1978. u Dallasu u Teksasu, Burns je već kao tinejdžerica započela međunarodnu karijeru modela. Sa samo 16 godina preselila se s obitelji u Europu, gdje je živjela u modnim metropolama poput Pariza, Milana i Münchena te krasila naslovnice časopisa poput Marie Claire. Upravo joj je to iskustvo otvorilo vrata svijeta zabave.

Nakon prvih glumačkih koraka u seriji "Out Of The Blue", Burns je postala globalno poznata zahvaljujući ulozi u kultnoj seriji "Spasilačka služba", gdje je nosila prepoznatljivi crveni kupaći kostim. Uspjeh je nastavila i u spin-offu "Baywatch: Hawaii", gdje je utjelovila Jessie Owens.

Njezina karijera nastavila se uz niz televizijskih projekata – od komedije Just Shoot Me! s Davidom Spadeom do dramske serije North Shore. Pojavljivala se i u brojnim popularnim naslovima poput "Ally McBeal", "CSI: Miami" i "Drop Dead Diva", a okušala se i kao voditeljica, primjerice u emisiji "Tic-Tac-Dough".

Uz televiziju, ostvarila je i filmske uloge, među kojima se ističe komedija "Shallow Hal" s Gwyneth Paltrow i Jackom Blackom, kao i niz Hallmarkovih filmova koji su joj donijeli novu publiku.

Njezin privatni život često je bio u fokusu javnosti. Bila je u braku s nedavno preminulim glumcem Julianom McMahonom, poznatim po serijama "Nip/Tuck" i "FBI: Most Wanted" s kojim ima kćer rođenu 2000. godine. Nakon razvoda, Burns je kratko bila u vezi s Bruceom Willisom, a šuškalo se i o zarukama, no njihova veza završila je 2004. godine. Kasnije je Willis započeo novi život s Emmom Heming.

Svoju stabilnost Burns je pronašla 2013. godine kada se udala za redatelja Gavina O'Connora, poznatog po filmovima poput "Warrior" i "The Accountant".

Iza glamura skrivali su se i teški životni trenuci. Godine 2005. Burns je doživjela ozbiljnu nesreću prilikom skoka u vodu, u kojoj je slomila vrat. Unatoč teškoj ozljedi, uspješno se oporavila i nastavila karijeru. Kasnije, 2014., sudjelovala je i u prometnoj nesreći u Los Angelesu, no ponovno je pokazala snagu i otpornost.

Posljednju glumačku ulogu ostvarila je 2020. u TV filmu "Roux the Day: A Gourmet Detective Mystery", čime je zaokružila desetljeća dugu karijeru u industriji zabave.

Od europskih modnih pista do Hollywooda i televizijskih ekrana, Brooke Burns je izgradila svestranu karijeru, a njezina priča svjedoči o uspješnom prijelazu iz svijeta mode u glumu – uz brojne uspone, ali i izazove koje je uspješno savladala.

