Bivšeg predsjednika Mesića rijetko viđamo, njegovo pojavljivanje odmah je privuklo pažnju

Stjepan Mesić prisustvovao je premijeri filma "Zrinski" u Kaptol Boutique Cinema, što je jedno od njegovih rijetkih javnih pojavljivanja.

U ponedjeljak navečer u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je premijera dokumentarno-igranog filma "Zrinski" koja je okupila mnoge poznate i slavne Hrvate. Među njima našlo se i jedno lice koje nismo vidjeli dugo u javnosti.

U pitanju je bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić, koji je svojom pojavom iznenadio mnoge prisutne, no premijeru filma Alena Matušina o Nikoli VII. Zrinskom nije mogao propustiti.

Galerija 17 17 17 17 17

U opuštenoj atmosferi elegantno uređenog kina, koje je poznato po spoju art-house šarma i suvremene tehnologije, 91-godišnji Mesić je sjedio u prvom redu i s velikim zanimanjem pratio događanje. Na fotografijama se vidi kako bivši predsjednik, naslonjen na štap, kojeg nosi od ozljede Ahilove tetive prije dvije godine, razgovara s okupljenima i s osmijehom prati program, dok su ga okruživali brojni uzvanici iz javnog i kulturnog života.

Nedaleko njega našao se i njegov nasljednik na dužnosti predsjednika Ivo Josipović, koji se fotografirao uz ostale okupljene.

Premijera filma "Zrinski", koja prikazuje život Nikole Zrinskog, brata Petra Zrinskog, do njegove tragične smrti 1664., okupila je raznoliku publiku – od kulturnih djelatnika do poznatih lica, a prostor kina bio je ispunjen živom atmosferom i iščekivanjem. U pauzama su se vodili razgovori, fotografiralo i družilo, što je dodatno naglasilo važnost ovog filmskog događaja.

Mesić je bio predsjednik Hrvatske u dva mandata, a zbog zdravstvenog stanja i ukidanja njegovog ureda u potpunosti se povukao iz javnosti.

Među rijetkim javnim događajima na kojima smo ga mogli vidjeti bila je inauguracija Zorana Milanovića za drugi mandat. Pažnju s nekadašnjeg predsjednika ukrao je njegov zgodni unuk, o čemu više čitajte OVDJE.

Jednom prilikom se susreo i s Lepom Brenom, o čemu više čitajte OVDJE.

