Transformacija u našeg pjevača koji je obilježio desetljeća zabavne glazbe nije bila nimalo laka!

Na pozornici showa Tvoje lice zvuči poznato vidjeli smo još jednu zahtjevnu transformaciju, a kandidat je ovoga puta preuzeo ulogu legende domaće glazbene scene.

David Amaro preuzeo je ulogu legendarnog Zlatka Pejakovića, donoseći na pozornicu njegov prepoznatljiv glas, dikciju i emotivni naboj koji obilježava desetljeća hrvatske zabavne glazbe.

Već od prvih tonova bilo je jasno da je riječ o zahtjevnoj transformaciji, no David je uspio prenijeti ono najvažnije - osjećaj tuge i nostalgije koji prati dio Pejakovićevih pjesmi. Njegova interpretacija bila je suzdržana, ali snažna, s naglaskom na vokalnu izražajnost.

Mario Roth posebno je istaknuo koliko je vjerno prenio original.

''Zlatko Pejaković je glas koji je obilježio nekoliko desetljeća hrvatske zabavne glazbe, ima savršenu dikciju. Ti si nama večeras, baš kao i Zlatko, prenio i tugu i nostalgiju'', rekao je.

Martina Stjepanović Meter nadovezala se na emotivnu dimenziju nastupa.

''Nije bilo slatko, bila mi je tužna pjesma, ali opet si ti to iznio tako lijepo i snažno. I taj neki ‘plačljivi’ ton – zvučalo je jako glatko'', komentirala je.

David Amaro kao Zlatko Pejaković Foto: Nova TV

Goran Navojec dao je svoj prepoznatljiv, duhoviti osvrt.

''Svatko ima svoj jecaj, ti si nam danas donio onaj Zlatka Pejakovića. Znam da nije bilo glatko, ali bilo je slatko jer je to Pejaković Zlatko“, rekao je.

Za kraj, Enis Bešlagić istaknuo je težinu ovakve transformacije.

David Amaro kao Zlatko Pejaković Foto: Nova TV

''Moram priznati da su to one imitacije koje nisu jednostavne, pogotovo znajući da su to pjesme koje pripadaju generacijama nas starijih. Nisu one mlađe da sad to budi neku posebnu energiju, ali definitivno bude emociju, a ti si to uspio večeras napraviti'', zaključio je.

David je ovim nastupom pokazao kako snaga interpretacije i emocije može nadjačati spektakl, ostavljajući snažan dojam na publiku i žiri.

