Znate li što je Carrapicho? Pripremite se na povratak u 90-te!

Ritam, ples i dobra vibra preuzeli su pozornicu već u prvim sekundama ovog nastupa u showu Tvoje lice zvuči poznato, a osmijesi u studiju otkrili su da slijedi nastup koji se jednostavno ne može gledati mirno.

Raspjevana i razigrana atmosfera zavladala je studijom kada je na red došao nastup koji je mnoge podsjetio na bezbrižna vremena i hitove koji se ne zaboravljaju.

U četvrtom nastupu večeri David Balint izveo je legendarni hit benda Carrapicho iz 90-ih, donoseći na pozornicu pravu dozu energije, plesa i veselja. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku čeka pravi party, a David je svojim nastupom potpuno opravdao očekivanja.

S osmijehom na licu i zaraznom energijom, David je od početka do kraja držao tempo, a njegov nastup bio je prožet ležernošću i zabavom. Upravo ta neopterećenost i uživanje u izvedbi dodatno su podigli atmosferu u studiju.

Mario Roth bio je oduševljen viđenim.

''Donio si radost i veselje na ovu pozornicu. Ovo je jedna pjesma iz 90-ih, drago mi je da si je dobio ti jer se vidjelo da si beskrajno uživao. Zahvaljujući tebi uspio si nas podići i razveseliti, i zabaviti, nasmijati“, poručio je.

Enis Bešlagić istaknuo je koliko je nastup bio pogođen za njega.

''Adi Šoše je malo ukrao te vrste pokreta, generalno ovo je pogođeno za tebe, sve si učinio onako prozračno'', komentirao je.

Martina Stjepanović Meter posebno se osvrnula na emociju koju je nastup probudio.

''Ovo je bilo tako veselo i baš si me vratio u 90-e, u sretno djetinjstvo. Ovo je bilo predivno'', rekla je.

Za kraj, Goran Navojec kratko je zaključio:

''Bravo, čestitam, sve su kolege rekle''.

David je ovim nastupom pokazao kako se uz dobru energiju i iskreno uživanje može osvojiti i publika i žiri, a njegov povratak u 90-e bio je pun pogodak koji je podigao cijeli studio na noge.

