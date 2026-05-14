Znate li tko je majka Grete Thunberg? Prije 17 godina natjecala se na Eurosongu

Tijekom kviza u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Beču organizatori su se prisjetili Malene Ernman, švedske operne pjevačice i majke Grete Thunberg, koja je svoju zemlju na eurovizijskoj pozornici predstavljala 2009. godine.

Greta Thunberg svjetsku je pozornost privukla 2019. godine svojim prosvjedima za zaštitu okoliša, koji su od školskog štrajka jedne tinejdžerice ubrzo prerasli u globalni pokret.

No još prije nego što je postala jedno od najpoznatijih aktivističkih lica svijeta, u Švedskoj je bila poznata i kao kći Malene Ernman, koja se afirmirala kao uspješna operna pjevačica i glazbenica s impresivnom karijerom.

Greta Thunberg Foto: Afp

Galerija 4 4 4 4 4

Danas 55-godišnja Ernman školovala se na prestižnim glazbenim akademijama u Stockholmu i Parizu. Već svojom prvom glavnom ulogom u operi "Liten Karin" Ivara Hallströma, kulturni mediji su pisali kako je njezin mezzosoprano vrlo impresivan, zbog čega je počela dobivati sve više uloga. Tijekom godina razvila je zavidnu međunarodnu karijeru u klasičnoj glazbi, poznata po svom mezzosopranskom vokalu i jedinstvenoj sposobnosti da kombinira operu s modernim žanrovima.

Malena Ernman - 2 Foto: Afp

Koliko je bila popularna, pokazuje i to da ju je švedska televizija SVT pozvala da se natječe na Melodifestivalenu 2009., švedskom izboru za Eurosong u Moskvi. Unatoč tome što je u igru ušla kao potpuni autsajder, Ernman je uspjela osvojiti naklonost svoje zemlje s pjesmom "La Voix" i otputovati u Rusiju. Unatoč velikom optimizmu, do te mjere da je njezina haljina za Eurosong koštala čak 37,471 euro, pjevačica je u finalu uspjela osvojiti tek 21. mjesto, no ni taj rezultat nije uspio pokvariti popularnost koju je uživala.

Malena Ernman Foto: Profimedia

Od 2004. godine, Ernman je u braku s glumcem i producentom Svanteom Thunbergom, sinom jednog od najpopularnijih švedskih glumaca starije generacije Olofa. S njim dobila je dvije kćeri, Gretu (2003.) i Beatu (2006.), a zbog toga što je dobivala sve više uloga i putovala, Svante je ostao doma kako bi se brinuo za kćeri.

Malena Ernman - 1 Foto: Afp

U kolovozu 2014. Greta je odjednom prestala jesti, govoriti, čitati i raditi sve aktivnosti, a takvo stanje se održalo nekoliko mjeseci dok joj nije bio dijagnostificiran poremećaj iz spektra autizma. Akutno razdoblje je utjecalo na Maleninu karijeru i obitelj te je pjevačica često uzimala dulja razdoblja bez gaža kako bi se brinula za kćer. Priču o Greti je ispričala za švedske medije kako bi podignula svijest o roditeljima djece s poremećajem iz spektra autizma.

Malena Ernman - 4 Foto: Afp

Da jabuka ne pada daleko od stabla, pokazuje i to da je Ernman još 2017. godine pisala kolaborativni esej za Dagens Nyheter, podržavajući Pariški klimatski sporazum te napisala knjigu "Scener ur hjärtat" (Scene iz srca). Knjiga je snažno odjeknula u javnosti jer je prikazivala koliko su se obiteljski odnosi promijenili kada je Greta počela shvaćati klimatsku krizu – i odlučila djelovati, dodavši koliko je i sama bila neinformirana o razmjerima klimatske prijetnje.

Pogledaji ovo Celebrity Zbog imena mnoge fanove je podsjetila na hrvatske predstavnice

Malena je bila jedna od prvih koja je javno podržala Gretinu odluku da pokrene "školski štrajk za klimu", koji je kasnije prerastao u globalni pokret Fridays for Future. Iz tog razloga, odlučila je odustati od nastupa u inozemstvu jer je zbog Gretine poruke o smanjenju CO2 odlučila kako više neće letjeti avionom te se fokusirala na angažmane u Švedskoj. Kao operna pjevačica koja je često putovala, priznala je da je to bila teška, ali nužna odluka kako bi vlastitim primjerom pokazala dosljednost i solidarnost s Gretinom borbom.

Malena Ernman - 5 Foto: Afp

U više navrata je branila svoju stariju kćer od napada u medijima, osobito u trenucima kada je Greta postajala globalna meta kritika zbog svog aktivizma. Malena je često isticala da Gretin autizam nije slabost nego "supermoć", te je javnim govorima i intervjuima podržavala inkluzivnost i borbu protiv stigme.

Pogledaji ovo Celebrity Austrijski mediji raspisali se o skandalu s lelekicama i Izraelcima: "Eurosong je ponovno mjesto kontroverzi"

Gretin aktivizam duboko je preoblikovao Malenin pogled na svijet i učinio je istinskom ambasadoricom održivog načina života i društvene odgovornosti. Umjesto karijere usmjerene isključivo na umjetnost, Malena se danas više identificira kao majka aktivistice, svjedok klimatske borbe i suautorica promjene. Iako je i dalje aktivna u kazalištima, Malena je upravo zbog svoje kćeri prigrlila činjenicu da joj je i švedska publika dovoljno privržena.

Poznati su svi finalisti Eurosonga 2026., više o tome pisali smo OVDJE.

Sve detalj o drugoj polufinalnoj večeri pročitajte OVDJE.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Zbog imena mnoge fanove je podsjetila na hrvatske predstavnice

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Voditeljica Eurosonga nasljednica je milijunskog carstva kristala, no ona je odabrala drugačiju karijeru

Pogledaji ovo Celebrity Velika neizvjesnost uoči Eurosonga: Talijanski predstavnik iznenada otkazao nastup!