Velika neizvjesnost uoči Eurosonga: Talijanski predstavnik iznenada otkazao nastup!

Talijanski eurovizijski predstavnik Sal Da Vinci zabrinuo je fanove nakon što je u posljednji trenutak otkazao nastup u Beču, što je pokrenulo nagađanja o mogućim zdravstvenim problemima i stresu uoči finala Eurosonga.

Samo nekoliko dana prije velikog finala Eurosonga u Beču, talijanski predstavnik Sal Da Vinci izazvao je zabrinutost među fanovima nakon što je iznenada otkazao jedan od planiranih nastupa.

Kako piše austrijski portal Heute, popularni 57-godišnji glazbenik trebao je u četvrtak u 13 sati nastupiti u Eurofan Houseu, jednom od glavnih okupljališta eurovizijskih fanova u austrijskoj prijestolnici, no svoj je dolazak otkazao u posljednji trenutak.

Ipak, nekoliko sati kasnije uslijedio je neočekivan obrat. Kako prenosi RTL, Sal Da Vinci pojavio se u 16:30 na drugom planiranom nastupu u Eurovision Villageu ispred bečke gradske vijećnice te ipak izašao pred publiku.

Zašto je prvi nastup otkazan još uvijek nije poznato, a organizatori zasad nisu objavili službeno objašnjenje. Upravo zbog toga društvene mreže preplavile su špekulacije i zabrinuti komentari fanova. Mnogi strahuju da bi iza svega mogli stajati zdravstveni problemi, dok drugi smatraju da je riječ o velikom pritisku i stresu uoči jednog od najvažnijih nastupa njegove karijere.

Sal Da Vinci ove godine predstavlja Italiju na Eurosongu s pjesmom "Per sempre sì", a već tjednima slovi za jednog od glavnih favorita natjecanja. Njegov emotivni nastup i snažan vokal osvojili su eurovizijsku publiku, dok ga mnogi smatraju jednim od najozbiljnijih kandidata za pobjedu.

Talijanski pjevač desetljećima je velika zvijezda u svojoj zemlji, a posebno se proslavio nastupima na legendarnom festivalu Sanremo, koji je brojnim talijanskim izvođačima bio odskočna daska prema Eurosongu.

Hoće li iznenadno otkazivanje ostaviti posljedice na njegov nastup u finalu, zasad nije poznato, no fanovi se nadaju da će Sal Da Vinci biti spreman za veliki eurovizijski spektakl.