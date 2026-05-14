Finale Svjetskog prvenstva dobiva glazbeni show na poluvremenu, evo tko će nastupiti

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino najavio je u ožujku da će finale uključivati ​​"prvi poluvremenski show u povijesti u finalu svjetskog prvenstva u nogometu".

Pjevačice Madonna i Shakira, zajedno s K-pop grupom BTS, bit će glavne zvijezde poluvremena finala Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. u Sjedinjenim Državama, objavili su organizatori u četvrtak.

Chris Martin iz Coldplaya bit će umjetnički direktor showa, prvog za finale svjetskog prvenstva u nogometu. Finale se igra 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu.

Shakira

Svjetsko nogometno prvenstvo, najveće u povijesti s 48 sudionica, počinje 11. lipnja, a održava se u tri države – SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Prošle godine u finalu Copa Americe na stadionu Hard Rock u Miamiju Shakira je predvodila show u poluvremenu, nešto što je inače tradicija spektakularnog poluvremenskog showa na svakom Super Bowlu.

