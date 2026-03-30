Nije dobila glavnu ulogu, ali je zasjenila sve: Gdje je danas Paris iz "Gilmoreica"?

Liza Weil je američka glumica najpoznatija po ulozi ambiciozne i britke Paris Geller u kultnoj seriji "Gilmoreice", kojom je izgradila uspješnu televizijsku karijeru.

Serija "Gilmoreice" (Gilmore Girls) jedna je od najomiljenijih televizijskih drama s početka 2000-ih, koja je osvojila publiku svojim duhovitim dijalozima, toplom atmosferom i snažnim odnosima među likovima. Radnja koja prati Lorelai Gilmore (Lauren Graham) i njezinu kćer Rory (Alexis Bledel) obilovala je mnogim zanimljivim sporednim likovima koji su unijeli dinamiku i plijenili pozornost među kojima je i Liza Weil.

48-godišnja Weil danas je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica svoje generacije, no njezin put do slave bio je sve samo ne klasičan. Svoju karijeru gradila je postupno, a široj publici najviše je poznata kao oštroumna i nemilosrdna Paris Geller, no iza sebe ima niz projekata – od kazališta i malih uloga do velikih televizijskih projekata koji su obilježili posljednja dva desetljeća.

Galerija 6 6 6 6 6

Liza Weil - 11 Foto: YouTube Screenshot

Liza Weil - 10 Foto: Profimedia

Weil je rođena 5. lipnja 1977. u New Jerseyju, u obitelji glumaca-članova kazališne družine The Madhouse Company of London, s kojom su godinama putovali Europom.

Upravo je takvo djetinjstvo oblikovalo njezin put. Već kao djevojčica često je boravila iza pozornice, a nakon što se obitelj preselila u Pennsylvaniju, počela je nastupati u lokalnim kazalištima. Bez formalnog glumačkog obrazovanja, roditelji su joj pomagali razvijati talent i vodili je na audicije u New York nekoliko puta mjesečno.

Zanimljivo, u djetinjstvu je sanjala potpuno drugačiju karijeru – željela je postati arheologinja, inspirirana filmovima o Indiani Jonesu.

Liza Weil - 3 Foto: Profimedia

Liza Weil - 1 Foto: YouTube Screenshot

Prije nego što je postala televizijska zvijezda, Weil je izgradila temelje kroz kazalište. Nastupala je u brojnim predstavama, a upravo su joj te uloge otvorile vrata televizije. Prvi TV nastup ostvarila je sredinom 90-ih u seriji "As the World Turns", a ubrzo su uslijedile i epizodne uloge u popularnim serijama poput "ER" i "The West Wing". Njezina karijera počela je dobivati zamah krajem 90-ih, uključujući filmske projekte i suradnju s velikim studijima – no prava prekretnica tek je dolazila.

Prava slava stigla je 2000. godine kada je dobila ulogu Paris Geller u seriji "Gilmore Girls". Zanimljivo je da je prvotno bila na audiciji za glavnu ulogu Rory Gilmore, no iako je nije dobila, kreatorica serije bila je toliko impresionirana da je stvorila lik Paris posebno za nju.

Paris Geller ubrzo je postala jedan od najikoničnijih likova serije – inteligentna, ambiciozna, često nemilosrdna, ali i duboko kompleksna. Upravo ta kombinacija učinila ju je nezaboravnom. Osim što je bila kontrast glavnoj junakinji Rory, Paris je predstavljala drugačiji tip ženskog lika na televiziji – djevojku kojoj je znanje važnije od izgleda i koja bez kompromisa juri za uspjehom. Kritičari i publika često ističu kako je upravo takav prikaz pomogao redefinirati ženske likove na televiziji.

Liza Weil - 9 Foto: Profimedia

Liza Weil - 7 Foto: Profimedia

Weil je lik tumačila kroz svih sedam sezona, a ponovno mu se vratila i u nastavku "Gilmore Girls: A Year in the Life" 2016. godine.

Nakon uspjeha u "Gilmoreicama", Liza Weil uspješno je izbjegla “typecasting” i nastavila graditi raznoliku karijeru.

Posebno se istaknula u "Scandal" kao Amanda Tanner i "How to Get Away with Murder" kao Bonnie Winterbottom, što je jedna od njezinih najznačajnijih i najhvaljenijih uloga. Uloga Bonnie donijela joj je novu dimenziju – kompleksan, emotivno težak lik u kriminalističkoj drami koji je pokazao njezin puni glumački raspon.

Liza Weil - 6 Foto: Profimedia

Osim toga, pojavljivala se u brojnim serijama, potvrdivši status pouzdane i svestrane karakternice.

Za razliku od mnogih kolega, Weil vodi relativno povučen privatni život. Bila je u braku s glumcem Paulom Adelsteinom od 2006. do 2017., a zajedno imaju kćer rođenu 2010. godine. Nakon razvoda bila je u vezi s kolegom Charliejem Weberom, no i ta je veza završila 2019. godine.

Zanimljiv detalj iz njezina života je i to da joj je nećakinja poznata mlada glumica Scarlett Estevez iz serije "Lucifer", čime se glumačka tradicija u obitelji nastavlja.

Liza Weil - 8 Foto: YouTube Screenshot

Ovih dana u kina je stigao kanadski film "Lunar Sway", u kojem tumači ulogu Marg koja se nakon dugo vremena vraća u rodni Mooncrest te tako unijela nemir u život svog sina Cliffa.

Iako mnogi Lizu Weil i danas najviše povezuju s Paris Geller, njezina karijera daleko nadilazi jednu ulogu. Uspjela je izgraditi stabilnu i respektabilnu poziciju u industriji, balansirajući između popularnih serija i zahtjevnih dramskih uloga.

Od djevojčice koja je putovala Europom s kazališnom trupom do jedne od najprepoznatljivijih televizijskih glumica – Liza Weil primjer je kako talent, upornost i strast prema glumi mogu oblikovati dugotrajnu i uspješnu karijeru.

